150 yıl sonra görülmüştü, bu yıl da o şehirde kendini gösterdi

BU YIL DA GÖRÜLDÜ, KOPARMANIN CEZASI 75 BİN LİRA Kandamlası çiçeği 150 yıl sonra bu yıl da kendini gösterdi. Alucra ilçesi Yeşilyurt ve Demirözü köylerinin yaylaları ile Şebinkarahisar ilçesi Tutak dağı, Erimez yaylasında görüldü. Bir kökte yaklaşık 8 ile 10 adet çiçek oluşan kandamlası çiçeğinin yükseklikleri 60 ile 80 santimetre arasına kadar uzayabiliyor.