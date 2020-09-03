15 yıldır karanlığı fotoğraflarıyla aydınlatıyor

Orayı ilk defa benim görüntülüyor olmam çok özel bir hissiyat Daha önce kimsenin girmediği mağaraları fotoğraflamayı çok sevdiğini ifade eden Kulaksızoğlu, "Bizim amacımız yeni, daha önce insanın ayak basmadığı mağaralara girmek. Fotoğraf çekmek de bu anlamda çok özel bir şeye dönüşüyor. Orayı ilk defa benim görüntülüyor olmam çok özel bir hissiyat. Bunu yaparken elbette birçok insanın ilgisini çekti. Birçok fotoğraf yarışmasına katıldım. Dereceler aldım. Aynı zamanda birçok dergide makalelerle birlikte fotoğraflarım yayımlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yaptığımız bir projemiz var. Milli Parklarla görüşmelerimiz var." dedi.