Galata Mevlevihanesi Müzesi Nerede? Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Galata Mevlevihanesi ya da diğer adı ile Kule Kapı Mevlevihanesi, 1491 yılında İskender Paşa tarafından yaptırılan ve şehirdeki ilk Mevlevihane olma niteliği taşımaktadır. Afyon Mevlevihanesi Şeyhi Divane Mehmed Dede tarafından Galata'da ki arazi üzerine konulan mevlevihane aynı zamanda İstanbul şehrinin ilk mevlevihanesi olma niteliğini taşımaktadır.

Galata Mevlevihanesi Müzesi Nerede?

Türkiye'nin İstanbul ilinin Beyoğlu ilçesinde bulunan eski bir mevlevihanedir. Günümüzde ise Galata Mevlevihanesi Müzesi adı ile müze olarak faaliyet göstermekte her yıl çok sayıda insanı ağırlamaktadır.

Galata Mevlevihanesi Müzesi Tarihçesi

1. Beyazıt döneminde İskender Paşa'ya tahsis edilmiştir. Dönemin Afyonkarahisar Mevlevihanesi Şeyhinin bu alana dergah yapılmasını istemesi üzerine İskender Paşa tarafından gerekli çalışmalara başlanmıştır. İstanbul'da bulunan mevlevihanelerin ilki olan Galata Mevlevihanesi'nde 18.yy'da yaşamış dönemin önemli şairlerinden olan Şeyh Galip'in türbesi bulunmaktadır.

Galata Mevlevihanesi II. Mustafa döneminde Tophane yangını yüzünden harap olmuştur. Bir yıl sonra ise yeniden inşa edilerek hizmete sunulmuştur. Daha sonra ise sırası ile Sultan III. Selim, II. Mahmud ve Sultan Abdülmecid zamanlarında büyük onarımlar geçirmiştir. Sonraki dönemlerde Sultan Abdülmecid'in yaptırmış olduğu düzenlemelerden sonra Mevlevihanenin son şekli verilmiştir.

13 Aralık 1925 tarihli 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerin Kapanmasına ilişkin kanun neticesinde mevlevihane fonksiyonu sona ermiştir. Bir süre ilkokul ve lojman olarak kullanılmıştır. 1967- 1975 yıllarında gerçekleşen onarım ve düzenleme ile müze olarak kullanılmaya başlanan Galata Mevlevihanesi, 1975 yılından itibaren müze olarak hizmet vermektedir.

Galata Mevlevihanesi Eserleri

Galata Mevlevihanesi Müzesi'nde dönemin hat levhaları, müzik aletleri ve Mevlana kültürünü taşıyan kıyafetler, araç ve gereçler sergilenmekte ve ziyaretçilerin büyük beğenisini kazanmaktadır. Ziyaretçiler, müze ziyaretleri sayesinde o döneme dair önemli bilgiler edinme fırsatını yakalamaktadır.

Galata Mevlevihanesi Müzesi Giriş Ücreti

Galata Mevlevihanesi Müzesi'ni giriş için 14-TL giriş ücreti ödeyerek ziyaret etmeniz mümkün. Müzeye ücretsiz olarak giriş yapabilecek olan kişiler ise şöyle:

- Bakanlık onaylı tur operatörleri

- Basın kartı sahipleri

- Gazi ve şehitlerin eşleri ile çocukları

- Engelliler ve bir refakatçileri

- 0-12 yaş arası yabancı uyruklular

- 18 yaş altı ve 65 yaş üstü Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları

Galata Mevlevihanesi Müzesi girişlerinde müze kart geçerli olmaktadır. Ancak bu giriş sema gösterilerini kapsamamaktadır.

Galata Mevlevihanesi Müzesi Ziyaret Saatleri

Galata Mevlevihanesi'ni ziyaret etmek isteyenler özellikle müze ziyaret günlerini ve ziyaret saatlerini merak etmektedir. Galata Mevlevihanesi Müzesi, pazartesi günleri ziyarete kapalıdır. Yaz dönemi

1 Nisan-1 Ekim tarihleri arasında ziyarete açık olup ziyaret saatleri ise 09.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Kış döneminde ise 1 Ekim- 1 Nisan tarihleri arasında ziyarete açık olup ziyaret saatleri 09.00-17.00 arasındadır. Yıl içerisinde yalnız Ramazan ve Kurban Bayramlarının ilk günlerinde yarım gün kapalıdır. Bunun dışında tüm resmi tatillerde ziyaret edilebilmektedir.

Galata Mevlevihanesi Hakkında Bilgi

Galata Mevlevihanesi, sekizgen bir plana sahiptir. 18. yüzyılın Barok mimarisinin en göz alıcı ve güzel örnek yapılarından biridir. Galata Mevlevihanesi'nin en önemli özelliklerinin başında her ayın son pazar günü akşam üzeri saat 17.00 civarında bir grup mutasavvıf tarafından sema gösterisinin düzenlenmesidir. Bununla birlikte bazı aylarda bu gösteriler her pazar günü yapılabilmektedir. Turistler tarafından da büyük bir merak ve ilgi ile bu sema gösterilerine katılım olmaktadır.