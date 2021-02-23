Gala Gölü Milli Parkı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Gala Gölü Milli Parkı Konaklama, Kamp, Giriş Ücreti Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Ülkemizde pek çok göl bulunmaktadır. Bu göller sahip oldukları özellikler bakımından farklılıklar göstermektedir. Ülkemizin doğal güzelliklerinden olan göllerimizden birisi de Gala Gölüdür.



Gala Gölü Hakkında Bilgi



Gala Gölü Milli Parkı 3.090 hektarlık sulak alan ve 3.000 hektarlık ormanlık alandan oluşan milli parkımızdır. Özellikle kuş türleri ile ünlenmiş olan Gala Gölü Milli Parkı içerisinde nisan mayıs ve eylül ekim aylarında 163 kuş türü görülmektedir. Gala Gölü Milli Parkı ülkemizin ikinci büyük kuş cenneti olma özelliğine de sahiptir.



Gala Gölü Milli Parkı ülkemizde bulunan cennet köşelerden birisidir. Yıl içerisinde pek çok yerli ve yabancı turist alan Gala Gölü Milli Parkı mutlaka görülmesi gereken yerler arasında yer almaktadır. Gala Gölü Milli Parkı yürüyüş, bisiklet kullanma, manzara seyretme, doğa fotoğrafçılığı, kuş gözlemciliği ve piknik için uygun bir yer olmaktadır.



Gala Gölü Milli Parkı Nerede?



Gala Gölü Milli Parkı ülkemizin kuzey batısında yer alan Edirne ilçemizde yer almaktadır. Trakya'nın kuş cenneti olarak bilinen Gala Gölü Milli Parkı Edirne ilinin Ener ve İpsala ilçeleri arasında yer almaktadır.



Gala Gölü Milli Parkı Nasıl Gidilir?



Gala Gölü Milli parkına ulaşım özel araçlarınız ile sağlanabilir. Bunun için Enez ilçesine ulaşıldıktan yaklaşık 10 kilometre sonra Gala Gölü Milli Parkına ulaşım sağlanabilir.



Gala Gölü Milli Parkına Enez İpsala Karayolunun 8. kilometresinde bulunan Tuztepe ve Koyuntepe Işıklı köyleri arasında yer alan Işıklı girişinden Milli Parkına ulaşım sağlayabilirsiniz. Bunun dışında Gala Gölü Milli Parkı Enez ilçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Edirne Enez Devlet Hastanesinin yolu takip edilerek ya da Tekirdağ üzerinden Tekirdağ-İpsala bölünmüş devlet karayolu üzerinden Gala Gölü Milli Parkına ulaşım sağlayabilirsiniz.



Gala Gölü Milli Parkı İstanbul il merkezine 240 kilometre, Edirne il merkezine 154 kilometre, Çanakkale il merkezine 169 kilometre, Kırklareli il merkezine 164 kilometre, Tekirdağ il merkezine 126 kilometre mesafede yer almaktadır. Ayrıca ilçeler arasında Malkara ilçe merkezine 70 kilometre, Keşan ilçe merkezine 49 kilometre uzaklıkta bulunan Gala Gölü Milli Parkı İpsala ilçe merkezine 23 kilometre mesafede bulunur.



Gala Gölü Milli Parkı Konaklama ve Kamp Bilgisi



Gala Gölü Milli Parkı ülkemizde bulunan doğal güzelliklerindendir. Bu nedenle ulaşım bilgisi dışında konaklama imkanları da merak edilmektedir. Ülkemizin ikinci kuş cenneti olan Gala Gölü Milli Parkında konaklama imkanı bulunmamaktadır. Fakat Enez ve İpsala ilçelerinde çok sayıda konaklamak için otel ve pansiyon yer almaktadır.



Gala Gölü Milli Parkı Giriş Ücreti



Gala Gölü Milli Parkına herhangi bir giriş çıkış saati bulunmamak ile birlikte giriş ücreti de bulunmamaktadır. Bu nedenle Gala Gölü Milli Parkına giriş ücretsizdir.



Gala Gölü Milli Parkı Özellikleri



Gala Gölü Milli Parkı Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koruması altında olan ve ülkemizin 36. Milli parkı olarak ilan edilmiş milli parklardan birisidir. Kuşların en güzel yuvası olan Gala Gölü Milli Parkı ülkemizin en önemli bitki alanları listesinde yer almaktadır. Ayrıca Ramsar Kriterlerine sahip bir sulak alan özelliğine de sahiptir.



Milli Park içerisinde 511 bitki ve 517 hayvan türü olmak üzere 1028 canlı türü bulunmaktadır. Sulak alanların çok olması sebebiyle de kuş göç yolları olarak büyük bir öneme sahiptir. 217 tür kuş bulunan Milli Park içerisinde 46 yerli kuş türü, 27 göçmen kuş türü ve 90 yaz göçmen kuş türü bulunmaktadır.