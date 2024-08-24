Futbol izlemeye gidin, bir de üstüne keyifle gezin

Dortmund

Merkezde konaklayın

Ülkenin en zengin ve gelişmiş eyaleti Kuzey Ren-Vestfalya’ya bağlı ve ‘yeşil metropol’ olarak da anılır. İlk maçımızı Almanya’nın en büyük stadyumu olan Signal Iduna Park’ta yapıyoruz. Konaklama tercihinizi merkezden yana kullanın çünkü yürüyerek gezmesi kolay bir şehir. Birçok önemli gezi noktasını bu şekilde Ülkenin en zengin ve gelişmiş eyaleti Kuzey Ren-Vestfalya’ya bağlı ve ‘yeşil metropol’ olarak da anılır. İlk maçımızı Almanya’nın en büyük stadyumu olan Signal Iduna Park’ta yapıyoruz. Konaklama tercihinizi merkezden yana kullanın çünkü yürüyerek gezmesi kolay bir şehir. Birçok önemli gezi noktasını bu şekilde kolayca görebilirsiniz. Rönesans Revival mimari tarzında inşa edilmiş olan Altes Stadthaus, şehrin eski pazarı Zum Alten Markt, Marienkirche (St. Mary Kilisesi) ve futbol meraklılarının çok ilgisini çekecek Alman Futbol Müzesi’ni gezmenizi tavsiye ederiz. Merkezde konaklama imkânı bulamazsanız Borsig Meydanı birinci, Kaiserviertel Bölgesi ikinci alternatifiniz olsun. Daha fazlası için: Instagram @visit.dortmund

Düsseldorf

Parklar, bahçeler şehri

Napolyon’un bile şehrin cazibesine kapılarak ‘Küçük Paris’ adını verdiği bu güzel şehir Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin başkenti. Canlı festivalleri ve kültürel etkinlikleriyle de tanınan şehrin muhteşem binaları, park ve bahçeleri var. Markplatz’daki eski valilik binasını, gotik Andreaskirche Katedrali’ni ve 1288’den kalma şehrin en eski evi Löwenhaus’u ziyaret edin. Ren Nehri kıyısında yürüyüş de harika bir etkinlik. Kalınacak en iyi bölge Stadtmitte ancak daha hareketli yer arıyorsanız yüzlerce restoran, kafe ve barıyla Altstadt’ı da tercih edebilirsiniz. Favori yiyecekleri hardallı biftek. Daha fazlası için: Instagram @duesseldorf

F grubunda Çekya, Portekiz ve Gürcistan ile mücadele edecek A Milli Futbol Takımımızın grup maçlarının detayları belli oldu. 18 Haziran 2024, saat 19.00’da, Dortmund’un efsanevi stadı Iduna Park’ta ilk maçına çıkacak millilerimizin rakibi Gürcistan olacak. İkinci maçımızı da yine aynı yerde, 22 Haziran saat 19.00’da Portekiz ile oynayıp 3’üncü ve son grup maçımıza Hamburg’da Çekya ile çıkacağız.

Takımımızın grup aşamalarını geçmesi halinde sıralamalarına bağlı olarak maç yapacağı şehirler de

belli. Milliler F grubunu 1’inci bitirirse 1 Temmuz’da Frankfurt’ta, 5 Temmuz’da Hamburg’da, 9 Temmuz’da Münih’te final bileti arayacak. Final 14 Temmuz’da Berlin’de.

F grubunu 2’nci bitirmesi halinde 2 Temmuz’da Leipzig, 6 Temmuz’da Berlin, 10 Temmuz’da Dortmund ve 14 Temmuz’da Berlin maç adresleri.

İstanbul’dan Almanya’ya maç izlemeye gitme planlarını son dakikaya bırakanlar, iki havayolundan da uçak bileti bakabilirsiniz. Şimdi her şehir için tek tek inceleyelim, nerelere gidebilir, nerede kalıp ne yiyebiliriz? Brandenburg Kapısı

Berlin

Körili sosis deneyin ve Berlin Duvarı’nı görün

Türk nüfusunun en yoğun olduğu Almanya’nın bu güzel başkentinde, milli maçımızda yine büyük bir taraftar desteği bekliyoruz. Kuzey Almanya’da Spree ve Havel nehirlerinin arasındaki kumluk bölgeye kurulmuş bu şehir, çokkültürlü yapısı, gece hayatı, müzeleri, parkları ve ulaşım kolaylığıyla dikkat çekiyor.

Mitte: Berlin’in en popüler lokasyonlarından biri olduğu için fiyat biraz daha pahalıdır. Burada Brandenburg Kapısı, Doğu Berlin Duvarı, Kaiser Wilhelm Anıt Kilisesi ve Pergamon Müzesi başlıca turistik noktalarınız olacaktır.

Kreuzberg: Görece olarak daha ekonomik oteller bulabileceğiniz bölgede Soğuk Savaş döneminin simgesi Berlin Duvarı ve Check Point Charlie’yi ziyaret etmeyi unutmayın.

Şehrin genelinde kafe ve restoran çeşitliliği mutlaka damak zevkinize uygun bir şeyler bulmanızı sağlayacaktır. Berlinlilerin en çok tercih ettiği yemek ise currywurst. Kızarmış sosis ve patates kızartmasının üzerine eklenen köri sosu, ketçap ve mayonezle servis ediliyor. Deneyebilirsiniz. Türk lezzeti arıyorsanız her köşe başında bir dönerciye rastlayabilirsiniz. Daha fazlası için: Instagram

@visitberlin Marienplatz (Marien Meydanı)

Münih

Sanayileşmek sadece betonlaşmak değilmiş

Bavyera eyaletinin başkenti ve Oktoberfest’in anavatanı olan Münih, sanayileşmenin sadece betonlaşarak değil, yeşillikler içinde yaşayarak da mümkün olabileceğine dair güzel bir örnek. Marienplatz Meydanı, Neues Rathaus, Altes Rathaus, Nymphenburg Sarayı, Munich Rezidenz ve BMW Müzesi’ni gezin. Pretzels, apfelkücherl ve balık sandvici fischbrötchen’i denemenizi öneririz. Marienplatz’da oteller pahalı Altstadt’a bakabilirsiniz. Merkeze ulaşımı kolay ve 15 dakika mesafede. Daha fazlası için: Instagram @simplymunich

Hamburg

Köprüler kenti

Elbe Nehri’nin kıyısındaki Hamburg, Avrupa’nın en çok köprüye sahip şehri. Dünyadaki en büyük limanlardan olan Hamburg Limanı 19’uncu yüzyıldan kalma binalarıyla 2015’te UNESCO korumasına girdi. Liman kenti olduğu için deniz ürünleri meşhur. Ziyaretinizde labskaus, aalsuppe, finkenwerder tatmanızı öneririz. Burada da bolca sosis, bira, şnitzel, lahana turşusu gibi Alman klasiklerini deneyebilirsiniz. St. Michael Kilisesi’nin 132 m. kulesine çıkıp şehri tepeden izleyin. St. Georg, St. Pauli, Hamburg Nord, Wandbek ve Altona bölgelerinden bütçenize uygun konaklama alternatifleri bulabilirsiniz. Daha fazlası için: Instagram @hamburg

Leipzig

1525’te açılan, Avrupa’nın en ünlü restoranında yiyin

Kültür-sanat ve eğitimle anılan Leipzig’in ünü boşa değil. Bach, Schubert, Mendelssohn, Martin Luther, Goethe, Schiller ve daha niceleri burada yaşamış. Leipzig Markt, Stadtgeschichtliches Müzesi, Avrupa’nın en büyük tren istasyonu olan Hauptbahnhof Leipzig, Leipzig Üniversitesi Kulesi ve Bach Evi’ni görün. 1525’te açılan Avrupa’nın en ünlü restoranlarından biri olan Auerbachs Keller’da yemek yiyin. Gezi noktalarına yakın Old Town bölgesi birinci, Alt-West Bölgesi ise ikinci konaklama alternatifiniz olsun. Daha fazlası için: Instagram @leipzigtravel

Stuttgart

Otomobil müzeleri var

Baden-Württemberg eyaletinin ve Almanya’daki otomotiv sektörünün de başkenti. 1954’te yapılan dünyanın ik TV kulesi Fernsehturm Stuttgart’a çıkın ve 216,61 metreden manzarayı izleyin. Mercedes-Benz Müzesi, Porsche Müzesi, Yeni Saray, Eski Kale ve Wilhelma Hayvanat Bahçesi’ni gezebilirsiniz. Mantı benzeri schwabiche maultaschen ve karaorman pastası schwarzwalder kirshtorte’yi tadabilirsiniz. Şehir merkezi lüks otellerin olduğu hareketli sokakları, restoranlar ve tarihi yapılarla dolu. Uygun fiyatlı Nord, Ost ve West bölgelerinde kalınabilir. Daha fazlası için: Instagram @stuttgart.meine.stadt

Köln

Adını Roma İmparatoru Neron’un annesinden aldı

Romalılar tarafından kurulan şehrin ismi İmparator Neron’un annesinin adı olan Colonia’dan geliyor ve gerçekten kolonyasıyla meşhur. Ortaçağdan günümüze bir ticaret merkezi. Köln Katedrali, Altstadt (Eski Şehir), Çikolata Müzesi gezi listenizde olsun. Himmel un aad (patates, elma ve soğan soslu sosis) ve bizdeki gözlemeye benzeyen rievkoche’yi tadabilir, tatlılardan rote grütze yiyebilirsiniz. Merkezde konaklamak için Altstadt Nord, uygun fiyat için Altsadt Süd ve gece hayatının merkezi içinse Neustadt’ı (Nord&Süd ) tercih edin. Daha fazlası için: Instagram @visit_koeln Hauptwache Meydanı

Frankfurt

En büyük fuar merkezi

Almanya’nın finans merkezi, gökdelenleri ve müzeleriyle meşhur kenti Frankfurt görür görmez sizi kendine âşık etmez... 2. Dünya Savaşı’nda yerle bir olan şehir küllerinden doğmuş. Diğer kentlerdeki tarihi dokuyu burada görmek zor, yine de şehrin farklı bir cazibesi var. Dünyanın en büyük fuar merkezlerinden biri olan Frankfurt Messe’ye de ev sahipliği yapması sebebiyle her daim hareketli ve ekonomik yönden güçlü bir şehir. Konaklama fiyatları yüksek. Frankfurt Hauptwache Meydanı’nda gezebilir, Zeil Strasse’de alışveriş yapabilir, Römerberg Meydanı’nda restore edilmiş binaları ve Goethe Evi’ni ziyaret listenize ekleyebilirsiniz. Frankfurter wurst yerel halkın en çok yediği sandviç çeşidi. Tatlı önerimse bir çeşit pasta olan, marmelatlı yumuşak kek Frankfurter kranz torte. Şehre özgü çeşit çeşit peynirler de lezzetseverleri cezbedecektir.

Konaklama için popülerliğiyle öne çıkan altı yer önereceğiz; Zentrum-Altstadt (Frankfurt Şehir Merkezi), Bahnhofsviertel, Sachsenhausen, Westend, Gutleutviertel ve Bockenheim. Daha fazlası için: Instagram @visitfrankfurt Schalke 04’ün stadı Veltins Arena

Gelsenkirchen

Aziz Petrus Kilisesi’nin mimarisi olağanüstü

Kömür madenciliği ve çelik üretimiyle tanınan bu şehir, sanayileşmenin ardından iş fırsatlarının çoğalmasıyla birlikte, aldığı hızlı göçle nüfusunu arttırmış. Kentte birçok kültürel ve dinlence mekânı var. Köklü Alman takımlarından Schalke 04’ün maçlarını oynadığı Veltins

Arena da burada. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde olan Zollverein Kömür Madeni Sanayi Kompleksi’nde bir tura katılabilir, Museum Buer’i ziyaret edebilir, Aziz Petrus Kilisesi’nin olağanüstü mimarisini keşfedebilirsiniz. Daha fazlası için: Instagram @stadtgelsenkirchen.