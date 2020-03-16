Fransa'da koronavirüs önlemi olarak her yer kapatıldı

Başbakan Edourad Philippe, Cumartesi gecesinden itibaren, ülkede tüm bar, restoran ve eğlence mekanlarının kapatıldığını duyurdu.







Ulusal Sağlık Ajansı Genel Müdürü Jerome Salomon da, son 72 saatte ülkede vakaların ikiye katladığını ve 4 bin 500’e yükseldiğini dile getirdi. Salomon, 91 kişinin ise yaşamını yitirdiğini belirtti.







