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Fransa'da koronavirüs önlemi olarak her yer kapatıldı
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 16.03.2020 - 13:46,Son Güncelleme:/

Fransa'da koronavirüs önlemi olarak her yer kapatıldı

Avrupa’da İtalya ve İspanya'dan sonra, Corona virüsünün en çok yayıldığı üçüncü ülke olan Fransa, kriz yönetiminde 3’üncü ve en yüksek aşamaya geçti.

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Başbakan Edourad Philippe, Cumartesi gecesinden itibaren, ülkede tüm bar, restoran ve eğlence mekanlarının kapatıldığını duyurdu.

Fransada koronavirüs önlemi olarak her yer kapatıldı


Ulusal Sağlık Ajansı Genel Müdürü Jerome Salomon da, son 72 saatte ülkede vakaların ikiye katladığını ve 4 bin 500’e yükseldiğini dile getirdi. Salomon, 91 kişinin ise yaşamını yitirdiğini belirtti.

Fransada koronavirüs önlemi olarak her yer kapatıldı


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