Fransa'da 30 yıl önce halkalanan flamingonun son durağı Türkiye oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce yürütülen, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'ndeki flamingo koruma ve izleme çalışmaları devam ediyor. Bilimsel çalışmaları yürüten Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, uzman biyologlar Murat Doğan ve Nizamettin Yavuz, Türkiye'deki en yaşlı flamingoyu tespit etti ve hayat hikayesine ulaştı.

Uzmanlar, buldukları flamingonun, 30 Temmuz 1990'da Fransa'nın Ron Deltası'nda halkalandığını belirledi. Halkadaki bilgilere göre, flamingo 3 yaşındayken Tunus, 8 yaşındayken İtalya, 23 ve 27 yaşlarında da Tunus'ta gözlemlendi. En son 30 yaşında haziran ayı sonunda Tuz Gölü'nde görülen flamingo, Türkiye'de kaydedilen en yaşlı flamingo oldu. Flamingo'nun Fransa'da halkalandığı yer ile Tuz Gölü'nde halkasının okunduğu yer arasındaki mesafe, 4 bin 400 kilometre olarak belirlendi.

Türkiye'de 60 bin flamingo var



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre, dünyada 600 bin flamingo var, bunların 60 bini Türkiye'de bulunuyor. Flamingolar, Türkiye'de ağırlıklı olarak Gediz Deltası ve Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yaşıyor. Tuz Gölü, geçen yıl 20 bin flamingo ağırladı. Türkiye'de yıl boyu görülen flamingoların bir kısmı yerleşik bir kısmı da göçmen türlerden oluşuyor, özellikle Ege, Akdeniz ve Orta Anadolu'da tuzcul, sığ, sulak alanlarda yaşıyor. Flamingoların Avrupa popülasyonunun yüzde 25'e yakını Türkiye'de görülüyor. Geçmişte Tuz Gölü'nde düzensiz olarak birkaç yılda bir üreyen flamingolar, son yıllarda bu bölgede düzenli üreyen bir koloni olarak bulunuyor.