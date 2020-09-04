Fransa Vizesi Nasıl Alınır? Fransa Vizesi Başvuru Ücreti Ve Gerekli Evraklar Listesi (2020)

Bordo (Umumi) pasaportu olan vatandaşlar, Fransa'ya gitmek adına vize başvuru yapmalıdırlar. Hizmet (Gri), Hususi (Yeşil), Hizmet (Gri) pasaportu olan Türk vatandaşları, 6 ay içerisinde 90 günlük süreyle vize almaktan muaf tutulurlar. Fransa'ya vize alınması durumunda, ilk giriş ülkesi Fransa olacak şekilde, diğer Schengen üye ülkelerine gidilebilir.

Fransa Vizesi Nasıl Alınır?

Hangi vizeyi alacağınız, Fransa'da ne kadar kalmak istediğiniz, başvurunuzu değiştiren durumlardır. Fransa'ya kısa süreli seyahat yapmayı planlıyorsanız, vizeyi yetkilendirilmiş vize şirketlerine yapabilirsiniz. Uzun süreli vize alımlarında, direkt konsolosluklara başvuru yapılmalıdır.

Fransa vizesi için randevu almayı unutmayınız. Randevu aldıktan sonra, başvuru formunu doldurmalısınız. Yer verdiğiniz bilgilerin doğru olmasına dikkat etmelisiniz. Fransa vizesi başvurusu için evrakları hazırlayarak, randevu gününde yerinde bulunmalı, ücret dekontlarınızı teslim edip, başvurunuzu yapmalısınız.

Fransa Vizesi Başvuru Ücreti Ne Kadar?

Fransa vizesi ücretleri, yıllık güncellenebilir. Harç bedeli olarak istenen ücretler sabit olmadığından tam rakamın ne kadar olduğunu belirtmek mümkün değildir. Kısa veya uzun süreli vize türü harçları, 60 ile 150 Euro arasında değişebilir.

Ek hizmetler, vize merkezlerinin aracılık hizmetleri bu fiyatlara dahil değildir. Güncel fiyatların öğrenilmesi için konsolosluk veya acenteleri arayabilir, ücret politikasını net öğrenebilirsiniz. Seyahat amacınızı belirtirseniz, konsolosluk size bilgilendirme yapabilir. Fransa vizesi alabilmek için ödenmesi gereken ücretler, vize verilmediği takdirde geri ödenmeyecektir.

Fransa Vizesi İçin Gerekli Evraklar Neler?

Vize talep eden ülkelerin istedikleri çeşitli belgelerin eksik veya yanlış olmadan hazırlanması şarttır. Evrakların yanlış ve sorunlu hazırlanması, vizenin reddedilmesi olarak görülür. Belgelerinizi doğru şekilde hazırlayabilmek için vize acentelerine danışmanız doğru karar olabilir.

Fransa'ya vize için istenen ilk belge, başvuru dilekçesidir. Dilekçe, vizenin resmi şekilde istenme biçimidir. İçeriğinde, Fransa'ya neden gidilmek istendiği ve neler yapılacağı hakkında bilgiler, resmi dille aktarılabilir.

Başvuru formu, ülkeye giriş için istene vize evrakları arasındadır. Dikkat edilmesi gereken nokta, başvuru formunda her bilginin mutlaka doğru verilmesidir. Forumda yazılan bilgilere göre belgelerin hazırlanacağı unutulmamalıdır.

10 yıldan daha fazla eskimemiş pasaport evraklar arasında istenir. Pasaportun, 2 sayfasının boş, seyahatten sonra 6 ay geçerli olması gereken kurallardır.

6 ay içinde çekilen biyometrik 2 fotoğraf ve nüfus cüzdanının arka ve önlü fotokopisi dosyalarda olmalı.

Banka hesaplarına dair detayların olduğu son 3 aylık dokümanlar.

Seyahat sağlık sigortası ve rezervasyon bilgileri. (Kalınacak otel, gidilecek uçak ile ilgili belgeler.)

Diğer belgeler. (Kişinin mesleki durumu ve ülkede ne kadar kalacağı, neden gittiğine ilişkin belgelerin hazırlanması gerekir.)

Fransa Vizesi İçin Başvuru Şartları Neler?

Fransa vizesi alabilmek için farklı şartlar bulunur. Evrakların doğru hazırlanıp, zamanında verilmesi aranan şartlar içerisindedir. Vize harç bedellerinin ödenmiş olması, dekontunun yetkililere dosya aracılığıyla verilmesi gereken durumlardan biridir. Tüm şartların yerine getirilmesi halinde, başvuru değerlendirilmeye alınır ve kısa sürede sonuçlanabilir.

Fransa Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Fransa vizesinin çıkış süreci, alınan vize türüne göre değişebilir. Turistik vizeler ortalama 5 günde çıkarken, diğer vizeler 15 gün süre içerisinde sonuçlanır. Konsolosluk resmi tatildeyse, yoğun çalışıyorsa vizenin çıkma süresi uzayabilir. Seyahatinizi hangi tarihte yapacaksanız, 1 ay öncesinde Fransa vizesine başvurmanız doğru olur.