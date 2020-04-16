Fransa Konsolosluğu Nerededir? Fransız Konsolosluğu Adresi, Telefon Numarası Ve İletişim Bilgileri
Ülkeler arası anlaşmalar neticesinde yer alan pek çok konsolosluklar vardır. Ülkemizde ki bilinen ve en ünlü konsolosluklara bakacak olursak Fransa konsolosluğu bu listenin başında yer alır. Fransa Türkiye'de konsolosluk hizmetleri veren ülkeler arasında yer alır. İki ülke arasında ki bu konsolosluk anlaşması uzun yıllara dayanmaktadır. Fransa konsolosluğu adres bilgileri ve lokasyonu da en çok araştırılan konsolosluklar arasında yer almaktadır. Son zamanlarda sıkça araştırılan Fransa konsolosluğu nerededir? Fransız konsolosluğu adresi, telefon numarası ve iletişim bilgileri nedir? Sizlere bu soruların cevaplarını listeledik.
Fransa konsolosluğu bilgileri araştırılmaktadır. Vize ve diğer işlemler için de yine Fransız konsolosluğunu ziyaret edebilirsiniz. Fransız konsolosluğu randevu sistemi ile çalışmaktadır. Bundan dolayı mutlaka gitmeden önce randevu almalısınız.
Fransa Konsolosluğu Nerededir?
Fransa konsolosluğu İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer alır. Beyoğlu ilçesinin İstiklal Caddesi istikametinde bulunuyor.
Fransız Konsolosluğu Adresi
İstiklal Caddesi, No:4 34435 Taksim Beyoğlu / İSTANBUL
Fransız Konsolosluğu Telefon Numarası
Telefon Numarası: +90 212 334 87 30
Fransız Konsolosluğu İletişim Bilgileri
Fransız konsolosluğunun fax numarası ve e-mail bilgileri bulunuyor. Konsolosluğa bu iletişim bilgileri ile de ulaşabilmek mümkün. İşte Fransız konsolosluğu iletişim bilgileri;
Fax No: +90 212 334 87 31
E- Mail: mail@consulfrance-istanbul.org
Fransız Konsolosluğu Çalışma Saatleri
Fransız konsolosluğu yalnızca Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir. Hafta içi 5 gün konsolosluk hizmet vermektedir. İşte Fransız konsolosluğu çalışma saatleri;
Pazartesi: 09:00 - 13:00 / 14:30 - 17:00
Salı: 09:00 - 13:00 / 14:30 - 17:00
Çarşamba: 09:00 - 13:00 / 14:30 - 17:00
Perşembe: 09:00 - 13:00 / 14:30 - 17:00
Cuma: 09:00 - 13:00 / 14:30 - 17:00
Cumartesi: Tatil
Pazar: Tatil
Fransız konsolosluğu resmi tatillerde de hizmet vermemektedir.
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