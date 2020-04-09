Frankfurt Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri

Frankfurt Almanya’da Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı yerlerden biridir. Frankfurt şehrindeki Türk vatandaşları resmi tüm işlemlerini yaptırabilmek için Frankfurt Türk Konsolosluğuna başvurmak zorundadır. Konsolosluklar bir ülke vatandaşlarının fark ülkelerde yaşamaları nedeni ile yaşanılan ülkede resmi olan tüm işlemlerin yapılmasının sağlandığı yerlerdir.

Frankfurt Türk Başkonsolosluğu Nerededir?

Almanya’nın Frankfurt şehrinde Kennedyalle semtinde bulunmaktadır. Konsoloslukta otopark bulunmamaktadır. Kennedyalle 70 adresinde Kennedyalle Oteli bulunuyor. Bu otelin otoparkı kullanılabilmektedir.

Frankfurt Türk Konsolosluk İletişim Bilgileri

Konsoloslukla iletişime geçebilmek için konsulat.frankfurt@mfa.gov.tr e mail adresi ile ulaşılabilmektedir.

Frankfurt Türk Konsolosluk Adresi

Kennedyallee 115 – 117 / 60596 Almanya Frankfurt adresinde Frankfurt Türk Konsolosluğu bulunmaktadır.

Frankfurt Türk Konsolosluğu Telefon Numarası

Frankfurt Türk konsolosluğunun santral numarası +49 69 713 773’tür. Frankfurt Türk Konsolosluğu Faks numarası; +49 69 713 77 485 numarasıdır. Konsoloslukla ilgili çeşitli işlemler hakkında bilgi alabilmek için santrale bağlanıp konsoloslukta yaptırılacak işlem için bilgi verip, işleme uygun olan numara santral tarafından aranmaktadır.

Frankfurt Türk Konsolosluğu Çalışma Saatleri

Frankfurt Türk Konsolosluğu hafta içi sabah saat 08:30 ila akşam 17:00 saatleri arasında çalışmaktadır. Vatandaşlık, Nüfus, Noter, Askerlik, vize ve e – pasaport gibi işlemler çalışa saatlerinde yapılmaktadır.