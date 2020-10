Foça'ya, ekimde akın

Hava sıcaklıklarının 35 derecenin üzerine çıkmasıyla Foça'da, sabah saatlerinden itibaren ziyaretçi yoğunluğu başladı. Gelenlerin önemli bir bölümü hem yemeklerini yiyebilecekleri hem de denize girebilecekleri gezi teknelerini tercih ettiler. Gezi teknelerinin güzergahı üzerinde yer alan ve denizin Peribacaları olarak bilinen Siren Kayalıkları'nın yanı sıra Atatürk Adası, Orak Adası ile Hanedan ve eski Foça Tatil Köyü Plajları en çok ilgi gören yerler oldu.









Ahşap iskeleler, plaj tesisleri ve İngiliz Burnu gibi hem plaj hem mesire yeri olarak kullanılabilen alanlar da doldu, taştı. Foça Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Covid-19 önlemleri kapsamında maske ve mesafe kontrolleri yapmayı sürdürdü. Gelen tatilcilerin tamamına yakınının özellikle maske takmaya özen gösterdiği görüldü. Plajlarda yüzerek deniz keyfi yapanların yanı sıra, güneşlenenler, sohbet edenler hatta tavla masaları kurarak oyun oynamayı seçenler de dikkati çekti.









'EKİM AYINDA BU HAVAYI HER YERDE BULMAK MÜMKÜN DEĞİL'



Foça'ya İstanbul'dan geldiğini belirten ve eşiyle ahşap iskele üzerinde hem güneşlenen hem de tavla oynayarak günü değerlendiren Ersin Kara, Foça'nın ve havanın güzelliğine doyamadıklarını söyledi. Kara, "8 yıldan beri her sene İstanbul'dan Foça'ya geliyoruz. Bu yıl ikinci gelişimiz. İki ay önce yine gelmiştik. 10 gün kalmıştık. Ekim ayında bu havayı her yerde bulmak mümkün değil. Bir de Foça öyle bir yer ki geldiğinizde gitmek istemiyorsunuz. İki günlüğüne gelmiştik, bir haftadır buradayız. İşlerimizi bir şekilde ayarlayıp, burada kalmaya devam ettik. Foça'yı herkese tavsiye ederim. Burayı bilmeyen insanlar çok. Genelde Manisa ve İzmir'den gelenler var. Ama İstanbul'da yaşayan ve sakin bir yer arayanlar kesinlikle buraya uğramalı" dedi.