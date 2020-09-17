Florya Güneş Plajı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Florya Güneş Plajı Özellikleri, Kamp İle Konaklama Detayları Ve Giriş Ücreti (2020)

Florya plajı Atatürk'ün denize girerken fotoğrafların çekilmiş olduğu İstanbul'un en eski plajlarından biri olarak karşımıza çıkar. İstanbul dışına çıkmak istemeyen ya da buna vakti olmayan birçok kişi yaz aylarında serinlemek amacıyla plaj arayışına girer. Bu plajların en önemlisi ise Florya plajı olarak karşımıza çıkar ve plaj ile ilgili detaylar birçok kişi tarafından merak edilir. Bu sebeple Florya plajı nerede olduğu, giriş ücretlerine ne olduğu gibi birçok soruyu araştırmaya girişir.

Florya Güneş Plajı Nerededir?

İstanbullar için oldukça önemli olan plajlardan bir tanesi olan Florya plajı çevrenin en gözde plajlar arasında yer alır. İstanbul'da olmasına rağmen, deniz temizliği açısından oldukça temiz ve güzel bir plaj olan Florya plajı İstanbul'un göbeğinde bulunur. Bu sebeple İstanbullar bu plajlardan oldukça fazla yararlanır. İstanbul Florya semtine bağlı olarak bunlar Florya Plajı İstanbullular için oldukça önemlidir.

Florya Plajına Nasıl Gidilir?

Bölgenin en önemli ve nadide plajlarından bir tanesi olan Florya plajı gidiş oldukça kolaydır. Toplu taşıma araçları ile gitmek isteyen kişiler için Bakırköy Florya otobüslerine ya da Yenibosna’dan Florya tarafında kalkan dolmuşları kullanılarak Florya Güneş plajına ulaşılabilir. Metrobüsten Florya durağından indikten sonra plaja ulaşım yürüme mesafesinde olur.

Özel aracı ile ulaşmak isteyen kişiler için Florya sosyal tesislerine giden yol takip edilerek Güneş Motel’e doğru ilerlenir. Güneş Motel sahilinde bulunan Florya Plajı’na ulaşılmış olur. Florya Güneş Plajı özellikleri İstanbul Florya semtinde bulunan Florya Güneş Plajı bölgenin en eski plajları arasında yer alır. Mustafa Kemal Atatürk'ün de burada denize girerken fotoğrafları bulunmaktadır. Deniz turizmi bakımından İstanbul için oldukça önemli olan Florya Güneş Plajı İstanbul'un göbeğinde yer alan bir plajlardır. Bu sebeple İstanbul dışına çıkmaya fırsatı olmayan kişilerin değerlendirebileceği bir plaj olarak karşımıza çıkar.

Florya Güneş Plajı Özellikleri

Florya Güneş Plajı 800 metre uzunluğunda iki ayrı bölümden oluşur. 2 adet Cankurtaran Kulesi bulunan plajda; 1500 adet şezlong, 1500 adet şemsiye, 234 adet soyunma kabini, bir güvenlik kabini 2 Büfe, 228 adet güvenlik dolabı ve 300 araçlık otoparkı bulunan Florya Güneş Plajı oldukça geniş bir alanda hizmet vermekte ve birçok kişiyi ağırlamaktadır. İstanbul dışına çıkmakta zorlanan ve Güneş'in Deniz'in keyfini çıkarmak isteyen kişiler için oldukça önemli olan Florya Güneş Plajı kum ve çakıl karışımı bir plaja sahiptir.

Florya Güneş Plajı Kamp ve Konaklama Özellikleri

Florya Güneş Plajı İstanbul'un göbeğinde yer aldığından kamp için uygun olmayan bir plajdır. Bölgede konaklamak için oteller, pansiyonlar ve moteller bulunur. Konaklama yapmak isteyen kişiler buralarda konaklama yapabilir.

Florya Güneş Plajı Giriş Ücretleri

Florya Güneş Plajı İstanbul'un en önemli plajlarından bir tanesidir. Haftanın 7 günü açık olan Florya Güneş Plajı giriş ücretleri ise son derece makuldür. 2020 yılında kişi başı yetişkinler için Plajı giriş ücreti 25 TL iken, öğrenciler Plajı giriş ücreti 12 TL’dir. 0- 7 yaş arası çocuklar, engelli vatandaşlar plajdan ücretsiz olarak yararlanır. Giriş ücretine soyunma kabinleri duş ve tuvaletler dahil olmaktadır. Şezlong kiralamak isteyen kişiler için şezlonglar 10 TL, emanet dolabı ise 15 TL olarak belirlenmiştir.