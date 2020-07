Flamingoların yaşam cenneti: Tuz Gölü

Akdeniz Havzası'nda birçok ülkede görülen flamingolar, dünyadaki en önemli yaşam ve kuluçka sahalarından biri olan Tuz Gölü'nde, görsel şölen sunuyor. Kapalı havzadaki Tuz Gölü, tektonik kökenli olması ve büyüklüğüne karşın Türkiye'nin en sığ gölleri arasında gösteriliyor. Türkiye'nin en büyük ikinci gölünün bulunduğu Tuz Gölü havzası, İç Anadolu Bölgesi'nde Cihanbeyli ve Haymana platolarıyla çevrili çukur alanın en alçak bölümünde bulunuyor. Derinliği birçok yerde yarım metreden az olan göl, ilkbahar aylarında suyun çoğalmasıyla 164 bin 200 hektar alana ulaşıyor. Türkiye'nin tuz ihtiyacının yüzde 70'ini karşılayan ve 2000 yılında Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen göl, kendine özgü doğal yapısı ve tarihi değerleriyle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor.







Tuz Gölü, biyolojik çeşitliliğin korunması açısından da büyük önem taşıyor. Dünyanın aynı zamanda en tuzlu ikinci gölü unvanına sahip 7 bin 414 kilometrekare büyüklüğündeki bölge, uluslararası kriterlere göre "A" sınıfı sulak alan niteliği taşıyor. Dünyada flamingoların kuluçkaya yattığı önemli sulak alanlar arasında bulunan Tuz Gölü'nü her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Kuş varlığı yönünden Türkiye'nin en zengin gölleri arasında yer alan Tuz Gölü, her yıl binlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor.







İnsanlardan uzaktaki tuzlu su sahalarını tercih eden flamingolar temmuzun başından itibaren 12 bin kilometrekarelik alana sahip Tuz Gölü'ne geliyor. Tuz Gölü'nde her yıl 10 binin üzerinde yeni yavru dünyaya geliyor. Yapılan gözlemlerde, bu yavruların gelişim dönemlerini sağlıklı geçirdiği ve yetişkin bireyler arasına karıştığı belirleniyor. Tuz Gölü ve çevresinde, yırtıcı kuşlar başta olmak üzere angut, suna, bataklık kırlangıcı, kılıçgaga, Van Gölü martısı, ince gagalı martı gibi birçok kuş türü barınıyor.









Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından her yıl yaptırılan Kuş Türlerinin Korunması ve İzlenmesi Projesi'ne göre, 21 bozkır kartalı bölgede yaşamını sürdürüyor. Göl sınırlarında, 20 ila 32 birey üreyen toy kuşu popülasyonunun olduğu tahmin ediliyor.