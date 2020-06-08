Fırat Nehri nerede? Nereden doğar ve nereye dökülür? Fırat nehrinin özellikleri, üzerindeki barajlar ve uzunluğu

Fırat nehri ülkemizde yer alan ve büyük öneme sahip nehirlerden birisidir. Fırat nehri tarihimizde pek çok savaşa konu olan Mezopotamya'yı oluşturan Dicle nehri ile birleşerek Basra Körfezine dökülmektedir. Ayrıca birçok özelliği de bulunmaktadır.

Fırat Nehri Nerede?

Fırat nehri Karasu çayı ve Tuzla çayının birleşmesi ile oluşan bir nehirdir. Bu nedir Erzincan'ın Akyurt beldesinde yer almaktadır. Ayrıca Fırat nehri Mezopotamya'yı oluşturmuş Dicle nehri ile birleşerek Basra Körfezine dökülmektedir. Fırat nehri orta doğunun hayat kaynağıdır. Bu sebeple çok önemli bir yere sahiptir.

Fırat Nehri Nereden Doğar ve Nereye Dökülür?

Fırat nehrinin başlangıç noktası ülkemizdeki illerden Erzincan'ın Akyurt beldesinden başlamaktadır. Buradan başlayan Fırat nehri ülkemizde birçok illerin üzerinden geçmektedir. Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Gaziantep'ten geçer. Daha sonra nehir ülkemizin sınırlarından ayrılarak Suriye ve Irak üzerinden geçtikten sonra Basra'da Dicle nehri ile birleşir ve Basra Körfezine dökülür. Bu bölgeye de Şattülarab ismi verilmiştir.

Fırat Nehrinin Özellikleri

Fırat nehrinin başlangıç noktası Erzincan ilimizdir. Ülkemizde de birçok il üzerinden geçmektedir. Harita mesafesi ölçümüne göre uzunluğu 770 kilometredir. Fakat Fırat nehrinin uzunluğunu bazı kaynaklar 1200 kilometre olarak açıklamıştır. Ayrıca Fırat nehrinin ülkemizdeki ortalama debisi 12.570 ft³/s’dir.

Fırat Nehrinin Üzerindeki Barajlar

Fırat nehri üzerinde toplamda 5 tane baraj kurulmuştur. Ülkemizdeki en büyük barajların ilk üçü Fırat nehri üzerindedir. Fırat nehri üzerindeki barajlar ve bu barajların bulunduğu iller şunlardır:

- Keban Barajı - Elazığ

- Karakaya Barajı - Diyarbakır

- Atatürk Barajı - Şanlıurfa

- Birecik Barajı - Şanlıurfa

- Karkamış Barajı - Gaziantep

Fırat Nehrinin Uzunluğu

Fırat nehrinin fiziki özelliklerine bakıldığında en merak edilen konu nehrin uzunluğudur. Fırat nehri toplamda uzunluğu 2.800 kilometredir. Fakat Fırat nehrinin ülkemizde kalan bölümünün uzunluğu ise 1263 kilometredir.