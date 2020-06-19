Filistin'in şehirleri neler? Filistin başkenti, nüfusu, yüzölçümü, telefon ve posta kodu bilgileri

Filistin coğrafi konum olarak Orta Doğu'da yer alan bir ülkedir. Parlamenter demokrasi ile yönetilen ülke Arap yarım adasının en küçük yüzölçümüne sahip ülkelerinden biridir. Filistin'in bağımsızlık ilanı ilk kez 1968 yılında gerçekleşmiştir. Filistin'de trafik akışı sağ taraftan olup ülkenin internet alan adı ise ".ps" şeklinde bitmektedir. 3 büyük dinin kutsal saydığı Kudüs şehri de Filistin'de yer almaktadır. Günümüzde Kudüs Filistin ve İsrail arasında çekişmeli geçen bir şehir haline gelmiştir. Arapça ülkenin resmi dilidir. Ülkede Arapçadan sonra ise İbranice oldukça fazla konuşulmaktadır.

Orta insani gelişme endeksine sahip olan ülke Arap yarımadasında iki başkenti bulunan bir ülkedir. Ülkede toplam 4 para birimi kullanılmaktadır. Mısır Lirası, Ürdün Dünarı, Filistin lirası, Yeni İsrail Şekeli en çok kullanılan para birimleridir. Ülkede bu 4 para birimi de resmi olarak kullanılmaktadır. Filistin'de Filistin Devleti adında bir kavram yer almaktadır. Filistin Devleti kavramı işgal altında olan topraklar için kullanılan bir terimdir. Filistin Devleti tanımı ayrıca Filistin tarafından talep edilen topraklar için de kullanılan bir tanımdır. Filistin topraklarının bir bölümü günümüzde İsrail tarafından işgal altındadır. Bu işgal hareketleri ise İsrail ve Filistin savaşını zaman zaman körüklemekte ve uluslararası alanda krize yol açmaktadır.

Filistin başkenti ise Orta Doğu'nun en eski şehirlerinden biridir. Aynı zamanda bu başkent zamanında Osmanlı devleti tarafından yönetile bir başkentti. Üç büyük semavi dinin de kutsal olarak tanımladığı bu şehir Orta Doğu'da günümüzde sürmekte olan bir kriz de bulunmaktadır. Filistin ekonomisi gelişmekte olan bir ekonomidir. Kişi başı gayri safi yurt içi hasılat 3 bin dolara yakındır. Günümüzde Filistin'in başkent ilan ettiği şehir de aynı şekilde İsrail devleti de başkentlik ilan etmiştir. Bu şehir yasal olarak iki ülkenin de başkenti konumundadır.

Filistin'in Şehirleri Neler?

- Kudüs

- Gazze

- El Halil

- Ramallah

- Nablus

- Eriha

- Beytullahim

- Cenin

- Tulkarim

- Ravabi

- Refah

- Kalkilya

- Han Yunus

- Salfit

- Deyr El Balah

- Beyt Hanun

- Cibaliye

- Beyt Lahya

- Beit Jala

- El Bireh

- Ramla

- Sebastia

- Tubas

Filistin'in Başkenti Neresidir?

Filistin'in başkenti Ramallah ve Kudüs'tür. Kudüs 3 büyük şehir için kutsal bir şehirdir. Aynı zamanda hem İsrail hem de Filistin'in başkentidir. Günümüzde Filistin Doğu Kudüs'de hak iddia etmektedir. Doğu Kudüs Filistin'in başkenti olarak kabul edilmektedir. Kudüs aynı zamanda Yeruşalim olarak da adlandırılmaktadır. İsrail Kudüs'te başkentlik hakkı olduğunu iddia etmiştir. Fakat bu iddiası Birleşmiş Milletler tarafından onaylanmamıştır. Kudüs Orta Doğu'da yerleşim yeri olan en eski yerlerden biridir. Kuruluşu milattan önceye dayanmaktadır.

Filistin'in Nüfusu Kaçtır?

Filistin'in toplam nüfusu 5.02 milyondur.

Filistin'in Yüzölçümü Ne Kadardır?

Filistin'in toplam yüzölçümü 6.220 kilometre karedir.

Filistin'in Telefon Kodu Nedir?

Filistin'in uluslararası telefon kodu +970'dir.

Filistin'in Posta Kodu Nedir?

Filistin'in posta kodu 10.200'dür.