Filipinlerâ€™de turkuvaza doymak

PirinÃ§ teraslarÄ±, ÅŸelaleleri, turkuvaz sularÄ±, yeraltÄ± nehirleriyle â€˜yÃ¼zÃ¼ gÃ¼len insanlarÄ±n memleketiâ€™ni gerÃ§ekten Ã§ok merak ediyorduk. HiÃ§ araÅŸtÄ±rma yapmadÄ±k bu kez; kendimizi yaz mevsimine Ä±ÅŸÄ±nlanmanÄ±n bÃ¼yÃ¼sÃ¼ne ve UzakdoÄŸu misafirperverliÄŸine bÄ±raktÄ±k... Ve yanÄ±lmadÄ±k. Filipinli dostlarÄ±mÄ±z sayesinde Banaue pirinÃ§ tarlalarÄ±nÄ±, Boracay, Bohol ve Cebu adalarÄ±nÄ± ve dahasÄ± okyanusun altÄ±nÄ±-Ã¼stÃ¼nÃ¼ keÅŸfettiÄŸimiz unutulmaz bir tatil oldu.

Pasifik Okyanusuâ€™nun batÄ±sÄ±ndaki, bir GÃ¼neydoÄŸu Asya devleti olan Filipinler, irili ufaklÄ± 7 binden fazla ada ve adacÄ±ktan oluÅŸuyor. Bunlardan 4 bin tanesinin ismi yok.

Yelkenliyle denizden keÅŸif

Filipinler denince akla ilk gelen ada Boracay. Tam bir turist cenneti. DoyasÄ±ya yÃ¼zmek ve dalmak iÃ§in ideal. Yelken turlarÄ±na katÄ±labilir, adayÄ± motosikletle dolaÅŸabilirsiniz. Biz yelkenliyle seyre Ã§Ä±karak adayÄ± denizden de keÅŸfettik. GÃ¼neÅŸlenirken Hindistan cevizi suyu iÃ§ip mango yiyebileceÄŸiniz, kadife yumuÅŸaklÄ±ÄŸÄ±nda beyaz kumlarÄ±yla meÅŸhur Beyaz Plaj, diÄŸerlerine gÃ¶re daha sakin olan ve tekneyle ulaÅŸÄ±labilen â€˜az turistikâ€™ Puka PlajÄ± ve kite-surf yapabileceÄŸiniz Bulabog gÃ¶rmeniz ve fotoÄŸraf Ã§ekmeniz gereken noktalar.

Ã‡ocuklarÄ±mÄ±n yaÅŸlarÄ±ndan dolayÄ± biraz daha konforlu olan Shangri-La Boracayâ€™da kalmayÄ± tercih ettik. FarklÄ± konseptlerdeki restoranlarda yemekler yedik hatta Michelinâ€™li bir Ä°talyan ÅŸefin piÅŸirdiklerini tatma ÅŸansÄ±mÄ±z oldu. AyrÄ±ca Deha ve Yektaâ€™nÄ±n favorisi haline gelen marine tavuk ve pilavla servis edilen â€˜adoboâ€™ gibi yerel lezzetleri de denedik. â€˜Ubeâ€™ denen bir meyveden yapÄ±lan mor dondurmaysa benim favorim oldu. PirinÃ§, balÄ±k, tavuk,ÂyengeÃ§, Ä±stakoz gibi lezzetler Filipin mutfaÄŸÄ±nda baÅŸrolde.

AyrÄ±ca mango, papaya, muz yemeklere de eÅŸlik ediyor.

Ãœlke yÃ¼zlerce turistik adadan oluÅŸtuÄŸu iÃ§in gÃ¶rÃ¼lecek Ã§ok fazla yer var. Palawan AdasÄ± gÃ¶rece daha az turistik noktalardan biri. PlajlarÄ±, Ã§evresindeki adacÄ±klar, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir sualtÄ± zenginliÄŸi ve devasa yeÅŸil Ã¶rtÃ¼sÃ¼yle muhteÅŸem.

DÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel gÃ¶lÃ¼

Denizin altÄ±nda da Ã¼stÃ¼nde de tÃ¼m nimetler bolca var bu adalarda. DalÄ±ÅŸ, balinalarla yÃ¼zme deneyimi ve yelkenli teknelerle uzak koylara yapÄ±lacak yolculuklar filmlerden fÄ±rlamÄ±ÅŸ gibi. â€˜Forbes Travelerâ€™Ä±n DÃ¼nyanÄ±n En Ä°yi 10 DalÄ±ÅŸ NoktasÄ± arasÄ±nda gÃ¶sterdiÄŸi Coronâ€™u ziyaret listenize ekleyebilirsiniz. AyrÄ±ca Coron AdasÄ± plajlarÄ± ve Ã¼zerindeki dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel gÃ¶llerinden Kayagan Lake mutlaka ÅŸnorkelle dalÄ±nmasÄ± gereken yerlerden... YeÅŸile Ã§alan turkuvaz rengi suyu ve rengÃ¢renk balÄ±klarÄ± insanÄ± efsunluyor.

Ä°ster sualtÄ±na Ã¢ÅŸÄ±k bir scuba dalÄ±ÅŸÃ§Ä±, ister kayalÄ±klardan atlamayÄ± seven bir maceraperest, ister kumlarda tembel tembel yatmayÄ± seven bir tatilci, ister bir gurme, isterse etnik kÃ¼ltÃ¼rleri ve inanÃ§larÄ± Ã¶ÄŸrenmeyi seven bir araÅŸtÄ±rmacÄ± olun; Filipinler beklentilerin hepsini karÅŸÄ±lÄ±yor.

2 bin yÄ±llÄ±k pirinÃ§ tarlalarÄ±

Filipinlerâ€™in saklÄ± mÃ¼cevheri, dÃ¼nyanÄ±n 8â€™inci harikasÄ±, 1995â€™te UNESCO tarafÄ±ndan DÃ¼nya KÃ¼ltÃ¼r MirasÄ± olarak koruma altÄ±na alÄ±nan Banaue PirinÃ§ TeraslarÄ±, 2 bin yÄ±l Ã¶nce Luzon AdasÄ± yerlileri â€˜Ifugaoâ€™larca yapÄ±lmÄ±ÅŸ. Teraslar, deniz seviyesinden yaklaÅŸÄ±k 1.500 metre yÃ¼ksekte. Burada Ã¼nlÃ¼ â€˜tinoenâ€™ pirinÃ§leri Ã¼retiliyor ve tÃ¼m dÃ¼nyaya gÃ¶nderiliyor. Manila ve Baguioâ€™dan Banaue PirinÃ§ TeraslarÄ±â€™na ÅŸehirlerarasÄ± otobÃ¼slerle ve neredeyse 9 saatte ulaÅŸÄ±lÄ±yor. AraÃ§ kiralamayÄ± tercih edebilirsiniz ancak gittiÄŸiniz yerde konaklama imkÃ¢nÄ± sÄ±nÄ±rlÄ± olacak, rezervasyon yapmayÄ± unutmayÄ±n.