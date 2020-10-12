Fethiye Plajları 2020 - Fethiye'de Denize Girilecek En İyi Ücretli Ve Ücretsiz (Halk) Plajları Listesi

Fethiye ilçesi özellikle Ölüdeniz, Çalış Plajı ve Kaputaş Plajı ile ünlü dört tarafı doğa ve denizlerle çevrilmiş eşsiz bir tatil yerlerinden biridir.

Fethiye Çalış Plajı

Fethiye Çalış Plajı, özellikle Fethiye’de tatil yapmak isteyen kişilerin sıklıkla tercih ettiği plajlardan biridir. Bu plajın etrafında çeşitli kafeler, yemek alanları ve konaklama yerleri bulunmaktadır. Oldukça kolay ulaşımı bulunan bu plaja, Fethiye merkezden toplu taşıma araçlarıyla gidebilirsiniz. Temiz deniziyle oldukça dikkat çeken Çalış Plajı yüzmek, dinlenmek veya su sporları yapmak için tercih edilebilecek alanlardan biridir. Plaj içerisinde şezlong kiralamak isteyen kişiler 13 Türk Lirası karşılığında şezlong, şemsiye ve benzeri ihtiyaçlarını temin edebilirler. Bununla beraber duş ve soyunma kabinleri de plaj içerisinde bulunmaktadır.

Fethiye Belcekız Plajı

Fethiye’nin en ünlü plajlarından biri olan Belcekız Plajının diğer bir ismi Ölüdeniz Halk Plajıdır. Turistik olarak oldukça yoğun olan bu alan etrafında kafeler, özel işletmeler, oteller ve benzeri alanlar bulunmaktadır. Eğer herhangi bir işletme üzerinden plajda vakit geçirmek isterseniz şemsiye için 15 Türk Lirası, şezlong için 15 Türk Lirası ödeyerek bu alanda rahat bir şekilde vakit geçirebilirsiniz. Civar işletmelerin ortalama otopark ücreti ise 25 Türk Lirasıdır. Kişiler aynı zamanda bu alanın halk plajını kullanarak ücretsiz bir şekilde burada denize girebilirler. Bununla beraber halk plajı kullanacak olan kişiler duş, soyunma kabini ve tuvalet için ekstra ücret ödemektedir.

Fethiye Kumburnu Plajı

Fethiye’nin en temiz plajları arasında olan Kumburnu Plajı, özellikle giden kişilerin doğası içerisinde uzun süre zaman geçirmek istediği yerler arasında. Plajın etrafında lagünü bulunmaktadır bununla beraber açık deniz içerisinde de kişiler rahat bir şekilde lagünü görebilirler. Hafif çakıllı olan denizi genel olarak ılık olmaktadır ve özellikle çocuklu ailelerin sıklıkla tercih ettiği yerler arasına girmektedir. Su sporlarının sıkça yapıldığı bu yerde fiyatlar ortalama 60 Türk Lirasını bulmaktadır. Plaja araçla giden kişiler 25 Türk Lirası karşılığında otoparkı kullanabilirler. Kişi başı giriş ücretleri ise 7 Türk Lirasıdır, bununla beraber şezlong ve şemsiye gibi ek aparatların ücreti tanesi 15 Türk Lirasından hesaplanmaktadır.

Fethiye Kabak Koyu

Babadağ’ın kenarında olan bu koy, özellikle doğaseverlerin zevkle vakit geçirebileceği alanlarından biridir. Fethiye’nin en güzel yerlerinden biri olan bu koy, dünyada korumaya alınan yüz dağdan birinin etrafında bulunmaktadır. Etrafında özellikle sağlıklı yaşam aktivitelerinin yapıldığı bu yer sessiz ve sakin vakit geçirmek isteyen kişilerin tercih edebileceği alanlardan biridir. Bu koya Ölüdeniz üzerinden gidebilirsiniz veya Fethiye merkez üzerinden dolmuşa binerek Kabak Koyunun yakınlarında inerek patika yürüyüşü sayesinde ücretsiz bir şekilde koya ulaşabilirsiniz. Ancak koya araçla gitmek isteyen kişiler traktöre binerek 60 Türk Lirası karşılığında yürümeden rahat bir şekilde koya gidebilirler. Koy içerisinde şezlong ve benzeri şeyler bulunmamaktadır. Ancak ekstra olarak şemsiye almak isteyen kişiler 20 Türk Lirası karşılığında şemsiye kiralayabilirler.

Fethiye Kelebekler Vadisi

Fethiye’nin en bilinen yerlerinden biri olan Kelebekler Vadisine gitmek isteyen kişiler tekne aracılığı ile bu vadiye gidebilirler. Bununla beraber yürüyüşle bu vadiye gitmek isteyen kişiler Babadağ yolu üzerinden yürüyerek de vadiye ücretsiz bir şekilde ulaşımını sağlayabilirler. İçerisinde her türlü imkanı bulunduran bu alanda dilerseniz ücretsiz bir şekilde, kamp eşyalarınızla kampta yapabilirsiniz.