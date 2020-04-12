Fethiye Nerede? Fethiye'ye Nasıl Gidilir? Fethiye Gezilecek Yerler

Tarihi yapısı ve kültürel mirasıyla muhteşem doğal güzellikleri eşliğinde, Fethiye büyük beğeni toplayan tatil alanlarından biridir. Aynı zamanda ülkenin en önemli turizm gelir kaynakları arasında yer alıyor. İklim şartları açısından yaz ayları çok fazla olduğu için, yılın büyük bir bölümünde tatil yapma imkanı sağlamaktadır.

Fethiye Nerede?

Pek çok kişi Fethiye'nin nerede olduğunu merak ediyor. Özellikle son yıllarda tatil merkezi olarak keşfedilen ve yoğun ilgi çeken en önemli alanlardan biridir. Fethiye Muğla'ya bağlı bir ilçedir ve şehrin doğu kıyılarında bulunur. Genelde birçok insan tarafından Ege Bölgesi'nde yer aldığı bilinse dahi, resmi kayıtlarda Akdeniz bölgesinde bulunmaktadır.

Kuzey bölümünde Denizli ilinin Çameli ilçesi, doğusunda Seydikemer ilçesi ve kuzeybatısında ise Dalaman ilçesi yer almaktadır. Farklı güzergahlar üzerinden değişik yolları kullanmak suretiyle bölgeye kolaylıkla ulaşım imkanı elde edilebilmektedir. Aynı zamanda eşsiz plajları ve tarihi mirası ile beraber doğal güzellikleri kapsamında büyük beğeni toplayan bir beldedir.

Fethiye'ye Nasıl Gidilir?

Muğla bölgesinin en kalabalık ilçesi olarak coğrafi açıdan önemli bir yere sahip olan Fethiye'ye, değişik yollar üzerinden kolaylıkla ulaşmak mümkün. Türkiye'nin dört bir tarafından hemen hemen bütün otobüsler sefer gerçekleştirmektedir. Günün 24 saati boyunca farklı zaman dilimlerinde otobüsler vasıtasıyla doğrudan Fethiye'ye ulaşılabilir.

Aynı zamanda hava yolunu kullanarak da bölgeye ulaşım kolaylıkla sağlanabiliyor. Bölgenin yakınında yer alan Dalaman Havalimanı sayesinde farklı şehirler üzerinden ulaşmak mümkün.

- İstanbul üzerinden 1 saat 15 dakika içerisinde,

- Ankara üzerinden 1 saat 20 dakika içerisinde,

- İzmir üzerinden Aktarmalı olarak 3 saat 20 dakika içerisinde,

Bu güzergahlar üzerinden farklı yolları kullanmak suretiyle hem karayolu hem de havayolu vasıtasıyla Fethiye’ye rahatlıkla ulaşılabilir. Günümüz gelişen ulaşım yolları sayesinde ayrıca bireysel olarak karayolları üzerinden aracınızla ulaşım sağlayabilirsiniz.

Fethiye Gezilecek Yerler

Türkiye'de olduğu kadar dünya çapında en önemli tatil destinasyonları arasında yer alan Fethiye; koyları, adaları, muhteşem plajları ve vadeleri ile beraber plajları üzerinden yoğun ilgi görmektedir. Şehirlerin karmaşasından kurtularak doğal güzellikler ve huzur ile beraber muhteşem manzara eşliğinde, harika tatil yapma imkanı sağlamaktadır. Aynı zamanda gezilip görülmesi gereken pek çok özel yeri olduğunu söylemek gerekir.

- Çalış Plajı,

- Ölüdeniz,

- Kelebekler Vadisi,

- Kabak Koyu,

- 12 Adalar turu,

- Baba Dağı etekleri ve üzerinden yamaç paraşütü,

- Cennet ve Katrancı Koyu,

- Saklıkent Kanyonu,

- Dalaman çayı ve üzerinden rafting heyecanı,

- Fethiye Merkez balık pazarı,

- Eski kent ‘Paspatur’,

Bu gibi daha pek çok özel yeri gezip görebilir; harika bir yaz tatili geçirme şansını elde edebilirsiniz. Özellikle antik dönemden bugüne ulaşmış muhteşem tarihi ve kültürel mirası ile beraber, ayrıca bu yönden bir turistik seyahat de gerçekleştirmek mümkün.

Fethiye'de Nasıl Konaklanır?

Fethiye bölgesinde konaklamak için pek çok farklı yol bulunmaktadır. Özellikle farklı ayrıcalıklarına ve yıldızına bağlı olarak oteller yer alıyor. Destinasyona bağlı olarak seçim yapabilir ve bu otellerden birinde konaklayabilirsiniz. Aynı zamanda pansiyonlar ile beraber çadır alanları da bulunmaktadır. Böylece bireysel olarak gelebilir ve kendi çadırınızla kalma şansını elde edilirsiniz. Daire kiralama olanağından da faydalanmanız mümkün.