Fethiye Müzesi Nerede? Fethiye Müzesi Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Doğa ve tarih ile bütünleşmiş bir yer olan Fethiye'de birbirinde güzel koy ve gezilebilecek yerler bulunmaktadır. Tarihi çağlara ait pek çok iz bulacağınız Fethiye müzesinde geçmişten izlere rastlamak mümkündür.

Fethiye Müzesi Nerede?

Fethiye Müzesi ülkemizde bulunan müzelerden birisidir. Fethiye çevresinde bulunan antik yerleşimlerde yapılan kazılarda elde edilmiş bulguların sergilendiği bir müzedir. Fethiye müzesi Ege Bölgesinde bulunan Muğla iline bağlı Fethiye ilçesinde yer almaktadır. Günümüzde hala hizmet vermeye devam etmektedir. Fethiye'de görülecek birbirinden farklı doğal güzellikler ile beraber müze ziyaretlerinizi de gerçekleştirebilirsiniz.

Fethiye Müzesi Tarihçesi

Fethiye Teke Yarımadasında yer alan ve liman kenti olarak bilinen bir ilçedir. İlk olarak dönemin kaymakamı Recep Ceylan'ın desteği ile 1962 yılında kurulmuştur. Bu sayede Fethiye müzesi kent içerisinde veya çevresinde bulunan tarihi eserler ile kurulmaya başlanmıştır. Kurulduğu ilk zamanlar Fethiye müzesi belediye binasının altında hizmet vermiştir. İki küçük oda içerisinde Depo Müze adı ile faaliyetlerini yürütülmüştür. Daha sonra 1987 yılından itibaren günümüze kadar şuan bulunduğu yerde hizmet vermeye ve ziyaretçilerini ağırlamaya devam etmektedir.

Fethiye Müzesi Eserleri

Fethiye müzesindeki eserler Fethiye ve çevresinden çıkarılan veya vatandaşların getirdiği tarihi eserlerden oluşmaktadır. Müze farklı bölümlerden oluşur. Birinci bölüm arkeoloji bölümüdür. Bu bölümde M.Ö. 3000 yılından başlayan ve Bizans dönemine kadar gelen heykeller, heykel başları, cam, metal eserler ve sikkeler bulunmaktadır. Aynı zamanda tarih hakkında bilgi alınabilecek pek çok yazı da mevcuttur.

İkinci bölüm ise Etnografya bölümüdür. Bu bölümde sadece bahçe bulunur. Ayrıca müze bahçesi içerisinde taş eserler de yer alır. Bu yazılardan birisi de Lahit mezarlardır. Bu mezarlar Likya kültüründen büyük ipuçları vermektedir.

Fethiye Müzesi Giriş Ücreti (2020)

Fethiye müzesi pek çok kişinin merak ettiği ve ziyaret etmek istediği müzelerden birisidir. Müze Tunç, Arkaik, Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait kalıntıların sergilendiği bir müzedir. Sergilenen eserlerin birçoğu Fethiye ve çevresinde yapılan kazı çalışmalarında el edilmiş ve sergilenmek üzere müzeye konulmuştur.

Fethiye müzesini ziyaret edebilmek için bazı bilgilerin bilinmesi gerekebilir. Müzeler için en çok merak edilen konu giriş ücreti olmaktadır. Fakat Fethiye Müzesine giriş yapabilmek ve ziyaret edebilmek için herhangi bir giriş ücreti bulunmamaktadır.

Fethiye Müzesi Ziyaret Saatleri (2020)

Fethiye Müzesi ülkemizde Muğla ilinin Fethiye ilçesinde bulunan Kesikkapı Mahallesinde yer almaktadır. Fethiye Müzesine gidebilmek için ilk olarak doğal güzelliklerin yer aldığı Fethiye ilçesine gidilmesi gerekir. Fethiye ile Muğla arası 124 kilometre olup kara yolu ile ulaşım sağlanması mümkündür. Ayrıca özel araçları olmayan misafirlerin toplu taşımalar ile Muğla'dan Fethiye ilçelerine gelmeleri de mümkündür.

Bizans dönemine ait etnografik eserlerin sergilendiği Fethiye Müzesine ziyaret edebilmek için müzenin giriş saatlerinin öğrenilmesi gerekmektedir. Fethiye Müzesi saatleri mevsimsel olarak farklılık göstermektedir. Fethiye yaz mevsiminde turistik bir mekan olması sebebiyle ziyaret saatleri kış mevsimine göre daha uzundur. Yaz mevsiminde 08:00 ile 19:00 saatleri arasında Fethiye müzesi açıktır. Kış mevsiminde ise 08:00 ile 17:00 saatleri arasında açık olmaktadır. Ayrıca Fethiye Müzesinin kapalı olduğu bir gün bulunmamaktadır. Ziyaret saatleri aralığında her gün müzeyi ziyaret edebilirsiniz.