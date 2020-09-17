Fethiye Çalış Plajı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Fethiye Çalış Plajı Özellikleri, Kamp İle Konaklama Detayları Ve Giriş Ücreti (2020)

Çalış Plajı ülkemizin güneybatı kıyılarında yer alan Muğla ilinin Fethiye ilçesine bağlı bir plajdır. Bölge özellikle yaz aylarında oldukça fazla sayıda turist ağırlar. Bölgenin doğal ve tarihi güzellikleri bölgeye birçok insanın akın etmesine sebep olur. Yerli ve yabancı turistlerin her yıl oldukça fazla tercih ettiği alanlardan bir tanesi de Fethiye bölgesidir. Fethiye bölgesi plajları ile ünlü olan önemli tatil beldelerinde arasında yer almaktadır.

Fethiye Çalış Plajı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Fethiye Çalış Plajı ülkemizin Muğla ilinin, Fethiye ilçesine bağlı plajlar arasında yer alır. Bu plaja her gün binlerce insan gelerek denizin keyfini çıkarır. Muhteşem bir sahilinin bulunması aynı zamanda denizinin berraklığı ve kumlu bir plaja sahip olması bölgenin çok tercih edilme sebeplerinden bir tanesidir. Fethiye Çalış Plajı’na nasıl gidilir sorusu birçok kişinin aklında olan sorulardan biridir.

Bu plaja birçok farklı yolla ulaşım sağlanabilir. Toplu taşıma araçları ile plajı ulaşmak isteyen kişiler Fethiye ilçe merkezinden, Fethiye Çalış dolmuşlarına binerek bölgeye ulaşabilir. Dolmuşlar Fethiye merkezden 10 dakikalık bir süre içerisinde plaja ulaşır. Özellikle yaz aylarında plaja ulaşım çok sık sağlamaktadır.

Özel araçlarıyla plaja ulaşmak isteyen kişiler ise Fethiye ilçe merkezinden Çalış tabelalarını takip ederek bölgeye ulaşabilir. Bölgede çalış Plajı'na işaret eden birçok tabela bulunur. Plaj özellikle birçok için tercih edilen plajlardan biri olmasına rağmen trafik sıkışıklığı yaşanmayan bir bölgedir.

Fethiye Çalış Plajı Özellikleri

Fethiye Çalış Plajı ülkemizin Fethiye ilçesinde yer alan muhteşem bir kumsala sahip olan plajlardan biridir. Bölgenin en önemli plajlarından bir tanesi olan Çalış Plajı’na; yaz aylarında yerli yabancı binlerce turisti akın eder. Bölgenin çok güzel ve farklı olmasının sebeplerinden bir tanesi de bölgede özellikle gün batımı fotoğrafçılığını yapılıyor olmasıdır. Çalış Plajı 4 kilometrelik bir kumsala sahiptir.

Bölgede özellikle nesli tükenmekte olan Caretta Carettaların yuvaları bulunur. Bu da bölgeyi özel bir plaj haline getirmektedir. Güney batı kıyılarında yer almasından dolayı Fethiye su sporlarının da çok sık yapıldığı bölgelerden bir tanesidir. Çalış Plajı da Fethiye Bölgesi'nde en yoğun su sporları yapılan plajlardan biri olarak karşımıza çıkar. Ulaşımı da oldukça kolay yapılan Çalış Plajı çevresinde restoran, bar ve oteller bulundurmaktadır. Bölgede 3 kilometre uzunluğunda bir yürüyüş parkuru da yer alır.

Fethiye Çalış Plajı Kamp ve Konaklama Detayları

Fethiye bölgesinde yaz tatili planını yapan kişiler Çalış Plajı'na tercih edebilir. Bölgede birçok konaklama olanağı bulunur. Özellikle pansiyon ve oteller Çalış Plajı çevresinde konumlandırılmıştır. Ancak Fethiye Çalış Plajı Kamp Alanı için uygun bir plaj değildir. Bu sebeple bölgede diğer konaklama imkanları değerlendirilebilir.

Fethiye Çalış Plajı Giriş Ücreti ve Ziyaret Saatleri

Çalış Plajı ülkemizin en önemli ve en güzel plajlarından bir tanesi olarak karşımıza çıkar. Plajın tercih edilmesinin en önemli sebeplerinden biri de bölgenin ücretsiz olarak hizmet vermektedir. Plajda şejlong ve şemsiye ücretleri ise ekstra olarak alınır. Şezlong ve şemsiye kiralamak isteyenler 5 TL ve 15 TL arasında bir ücret öder. Özellikle sabah saatlerinin akşamın gün batımı saatlerine kadar hizmet veren Çalış Plajı bölgede tatil yapmak isteyenler için oldukça avantajlı bir plajdır.