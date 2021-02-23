Fethi Paşa Korusu Nerede Ve Nasıl Gidilir? Fethi Paşa Korusu Tarihi, Giriş Ve Kahvaltı Ücreti Hakkında Bilgi

Fethi Paşa Korusu İstanbul’un güzel semtlerinden biri olan Üsküdar’da yer almaktadır. Bol oksijen deposu olan Fethi Paşa Korusu, Paşa Limanı bölgesinde yer almaktadır. Fethi Paşa Korusu ismini Osmanlı Devleti'nde vezir olarak bulunan Fethi Ahmet Paşa’dan almaktadır. Boğaz'ın eşsiz güzelliğine açılan manzarası, çevresinde bulunun ağaç ve çiçek çeşitleri ile oldukça güzel bir yerdir. Fethi Paşa Korusu dinlenmek için, yemek yapmak için, yürüyüş yapmak için imkanları bulunan güzel yerlerden biridir.



Fethi Paşa Korusu Hakkında Bilgi



Anadolu yakasında Boğaz'a kıyısı olan bölgede yer alan Fethi Paşa Korusu, Sultantepe semtinde başlar, Paşalimanı’nın üst kısımlarına doğru uzanır. Fethi Paşa Korusu ismini 1. Abdülhamid döneminde ve 2. Mahmud döneminde valilik yapmış olan aynı zamanda nazırlık ve elçilik yapan Fethi Ahmet Paşa’dan almaktadır. Fethi Paşa’nın ölmesinin ardından mirasçıları arasında yapılan paylaşım işlemlerinin sonrasında, koru bakımsız hale gelmiştir.



Ardından mirasçılar koruyu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne hisse olarak devretmişlerdir. Bir müddet devir işleminin ardından Mocan Korusu olarak anılan koru Büyükşehir Belediyesince yapılmakta olan istimlak işlemlerinin ardından, restore edilen köşkün ardından 2003 senesinde sosyal tesis statüsünde İstanbul’da yaşayan halkın hizmetine sunulmuştur.



İstanbul’da yürüyüş yapmak isteyen kişilerin, temiz hava almak isteyen kişilerin ilk tercihleri arasında yer alan Fethi Paşa Korusu şehrin gürültülü atmosferinden uzakta olan, huzur dolu bir yerdir. Fethi Paşa Korusu içinde restoranlar, çay bahçeleri, kafeler bulunmaktadır. Sık ağaçların yer aldığı alan resmen İstanbul’un botanik bahçesi halini almıştır. Günümüzde yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Sedir ağaçları, sakız ağaçları, kızılçamlar, fıstık çamlarıyla oldukça enfes bir doğal güzelliğe sahip olan koru birçok ziyaretçiyi kendine çekmektedir.



Fethi Paşa Korusu Nerede?



Fethi Paşa Korusu Anadolu Yakasında boğaz kenarında yer almaktadır. Kuzguncuk, Üsküdar Paşalimanı ve Sultantepe semtinin Boğaz kenarı tarafında kalan alanda yer alır.



Fethi Paşa Korusu'na Nasıl Gidilir?



Fethi Paşa Korusu'na ulaşabilmek için Yavuzsultan Selim Köprüsü üzerinden Beylerbeyi kavşağından çıkış yapılır. Paşalimanı Caddesine yönelmelidir. Kuzguncuk İskelesi'ni takip eden Nacak Sokak'tan giriş yapılabilir. Ayrıca Üsküdar tarafından Fethi Paşa Korusuna gitmek isteyen kişiler, Üsküdar İskelesi ile Paşalimanı Caddelerini takip etmelidirler. Beykoz, Kirazlıtepe, Üsküdar’da İETT otobüslerinden yararlanmak sureti ile Fethi Paşa Korusu'na ulaşım toplu taşıma araçlarıyla ulaşım sağlayabilirler.



Fehti Paşa Korusu Korusu Tarihi



Abdülmecid’in kız kardeşi olan Atiye Sultan ile evlenen damat Fethi Ahmet Paşa 1847 senesinde Sultanahmet Meydanı'nda ilk kez arkeolojik kazıları başlatmış olan bir devlet görevlisiydi. 1958 senesinde Fethi Ahmet Paşa'nın vefat etmesiyle kötü bir görüntüye bürünen korunun varislerinden biri olan Avukat Şevket Mocan hissesini 1958 senesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesine vermiştir. Belirli bir dönem Mocan Korusu olarak isimlendirilen koru İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin içerdeki iki köşkü restore edip halkın hizmetine açmasıyla bugünkü halini almıştır.



Fethi Paşa Korusu Giriş Ücreti



Hafta içi ve hafta sonu saat 08:30 ila 23:00 saatleri arasında hizmet vermekte olan Fethi Paşa Korusu'na giriş ücreti bulunmamaktadır.



Fethi Paşa Korusu Kahvaltı Fiyatları



Fethi Paşa Korusu'nu harika manzarası eşliğinde kişi başı ortalama 45 ila 55 TL arasında değişen fiyatlarda kahvaltı keyfi yapılabilir.