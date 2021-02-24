Fenerbahçe Parkı Nerede? Fenerbahçe Parkı Tarihi, Özellikleri Ve Hakkında Bilgi

Fenerbahçe Parkı özellikle hafta sonları çok fazla kişinin tercih ettiği yerlerden birisidir. Yeşilin mavi ile buluştuğu bu alan dinlendirici ortamı ile adından söz ettirmektedir.



Fenerbahçe Parkı Hakkında Bilgi



Fenerbahçe Parkı İstanbullular için dinlenecek ve keyifli vakit geçirilebilecek parklardan birisidir. Deniz kenarında yer alan Fenerbahçe Parkı tarihi de eski medeniyetlere dayanmaktadır. Hem tarihi hem de kültürel açıdan büyük öneme sahip Fenerbahçe Parkı içerisinde pek çok restoran ve kafe yer almaktadır.



Ayrıca Fenerbahçe Parkı içerisinde piknik yapmak da mümkündür. Çocuklar için güzel bir alan olan Fenerbahçe Parkı ailecek güzel vakit geçirmek için oldukça uygun bir yerdir. Şehrin karmaşasından uzaklaşıp nefes alabilecek yer arayan herkesin mutlaka gezip görmesi gereken yerler arasında bulunmaktadır.



Fenerbahçe Parkı Nerede?



Fenerbahçe Parkı ülkemizin İstanbul ilinde yer almaktadır. İstanbul ilinin Kadıköy ilçesinde yer alan Fenerbahçe Parkı deniz kenarında Fenerbahçe Fark Ilgaz Tesisleri ve Kalamış Marina ile komşu durumdadır. Fenerbahçe Parkının ismi 1562 yılında bölgede olan bir fenerden gelmektedir. Ayrıca bir ada üzerinde bulunan Fenerbahçe Parkı köprü ile Fenerbahçe Burnuna bağlıdır.



Fenerbahçe Parkı'na Nasıl Gidilir?



İstanbul ilinin Kadıköy ilçesinde bulunan Fenerbahçe Parkı ulaşımı oldukça kolaydır. Kadıköy ilçesinden kalkan FB1 ve FB2 otobüsleri ile ulaşım sağlanması mümkündür. Ayrıca Moda üzerinden yürüyerek Fenerbahçe Parkı'na ulaşmak da mümkündür.



Fenerbahçe Parkı'na kendi araçların ile ulaşım sağlayacak kişiler Fenerbahçe Stadyum yanından gidip Fener Kalamış caddesinden ilerleyerek park içerisine ulaşılabilir. Ayrıca park içerisinde ücretli otopark da yer almaktadır. Bu nedenle özel araçları ile gelecek kişiler belirli bir ücret karşılığında otopark hizmetinden de yararlanabilirler.



Fenerbahçe Parkı Tarihi



Fenerbahçe Parkı tarihi eski medeniyetlere dayanmaktadır. Fenerbahçe Parkı üzerinde günümüzde hala Doğ Roma İmparatorluğu kalıntıları yer almaktadır. Eski dönemlerde parkın olduğu alan sarayın bahçesi olarak kullanılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde ise bu alana bir fener inşa edilmiştir. Parkın olduğu alan ise Bağçe-i Fener adı ile anılmıştır.



Kanun-i Sultan Süleyman'ın sevdiği yerlerden birisi Bağçe-i Fener olmaktadır. B alanda yaptırılmış ve günümüze kadar ulaşmış fener 1837 yılında 2. Mahmut tarafından yaptırılmıştır. Tarihi açıdan eski yıllara dayanan Fenerbahçe Parkı günümüzde yeşil alanları, eşsiz manzarası ve muhteşem düzenlemesi ile park günümüzde de önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle özellikle hafta sonları başka İstanbullu olmak üzere İstanbul'a seyahat amaçlı gelen kişiler için güzel vakit geçirebilecek bir yer olmaktadır.



Fenerbahçe Parkı Özellikleri



Fenerbahçe Parkı pek çok özelliği ile pek çok kişi tarafından sevilerek gezilen yerlerden birisidir. Park içerisinde beş restoran yer almaktadır. Özellikle kahvaltı yapmak için tercih edilen bu park içerisinde eşsiz manzaraya sahip kafeler de yer almaktadır. İçerisinde Venedik'ten getirilmiş büyük boyutlarda avizeler, özen ile hazırlanmış çiçek dekorları yer almaktadır. Ayrıca çevrede uçuşan kuşlar da ortama farklı bir hava katmaktadır.



Fenerbahçe Parkı içerisinde minyatür bir hamam ve Küçük Hanımefendi filmine ait bir canlandırma yer almaktadır. Ayrıca filmin oyucularına ait heykeller de park içerisinde yer almaktadır. Bunlar dışında park içerisinde bisiklet sürmek ve patent sürmek de mümkündür. Yaz aylarında parkın bulunduğu yerden denize girmek de mümkündür. Özellikle son yıllarda Fenerbahçe Parkı düğün fotoğrafı çektirmek için pek çok kişinin uğrak noktası olmuştur.