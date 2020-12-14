Fatsa’nın saklı kalmış tarihi gün yüzüne çıkartılıyor

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, ilçenin tarihi ve kültürel mekanlarını gün yüzüne çıkartıp turizme kazandırılması amacıyla tarihi Cıngırt Kaya ve Mağarası antik yerleşim yeri, Fatsa Kalesi (Kaleönü) ve Bolaman antik yerleşim yeri manastır kalıntısında incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, AK Parti Fatsa İlçe Başkanı İsa Yüksel, Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay, Meclis Üyesi Muharrem Okyay Sarıhan, Temizlik İşleri Müdürü Erdem Yuva, Fatbel Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Aydın ile tarih öğretmeni Cevat Erbil rehberliğinde ilk ziyaretini tarihi Cıngırt Kaya ve Mağarası antik yerleşim yerine gerçekleştirdi. Başkan Kibar, Cıngırt Kaya ve Mağarası'nın tarihi hakkında tarih öğretmeni Cevat Erbil’den bilgiler aldı.









"Tarihi ve kültürel değerleri korumak en büyük vazifemiz"



İncelemelerde bulunduktan sonra bir açıklama yapan Başkan Kibar, “Fatsa ilçemiz tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, zenginliğini farklı kültürlerden beslenerek kazanmış bir şehirdir. Fatsa’mızı ortaçağa uzanan tarihi alanları ile de ön plana çıkarmak için en kısa zamanda çalışmalarımızı başlatacağız. Tarihi Cıngırt Kaya ve Mağarası Antik Yerleşim Yeri, Fatsa Kalesi (Kaleönü), Bolaman Antik Yerleşim Yeri Manastır kalıntısı gibi zengin mirasımızı turizme kazandırmak, eşsiz bir birikime sahip olan Fatsa'mızın günümüze ulaşan manevi değerlerini korumayı en büyük vazifemiz olarak görüyoruz” dedi.



Tarih öğretmeni Cevat Erbil ise Fatsa Kalesi’nin milattan önce kullanılmaya başlanmış kaya üzerine yapılan muazzam bir kale olduğunu söyleyerek, “Korunaklı altta mağaraları, barınma yerleri olan, sulak arazileri bulunan ve kale içerisinden Elekçi Vadisi'ne bir mağaranın ve tünelin geçtiği bir bölge. Buranın turizme kazandırılması için ciddi çalışmalar başlatılmaktadır. Bu konuda Fatsa Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.