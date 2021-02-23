Fatih Korusu Nerede Ve Nasıl Gidilir? Fatih Otağtepe Korusu Tarihi, Giriş Ve Kahvaltı Ücreti Hakkında Bilgi

İstanbul Türkiye’nin en güzel şehirleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Dünyaca ünlü olan İstanbul’un birçok güzel semti bulunuyor. İstanbul’un en güzel semtleri arasında Beykoz yer alıyor. Beykoz semti İstanbul’un yeşillenmesini sağlayan doğa harikası olan bir semttir. Beykoz’da birçok doğa harikası yer bulunuyor. Bu yerlerden biri de Fatih Korusu’dur. Fatih Korusu gezilmeye, görülmeye ve vakit geçirilmeye değer enfes güzellikteki bir doğa harikasıdır.



Fatih Korusu Hakkında Bilgi



Fatih Korusu, Otağtepe olarak da bilinmektedir. TEMA Vehbi Koç Doğal Kültür Merkezi olarak da geçmektedir. İstanbul’un en güzel ve doğası muhteşem olan semtlerinden Beykoz’un Kavacık beldesinde yer alır. Çok sayıda ziyaretçi ile gözde konumdadır. 1997 senesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenmesi yapılan çevre ile bugünkü görünümünü alan Fatih Korusu’nda muhteşem bir gün geçirilebilir.



Hafta sonu gezebilmek için tercih edilen Fatih Korusu henüz ziyaret edilmediyse mutlaka gidilmesi gereken, oldukça güzel manzaralara sahip olan Fatih Korusu’nu gezmek mutlaka önerilmektedir. Boğaz manzarasını en etkileyici ve en net şekilde görülebilecek olan yerlerden biridir. Kafa dinlemeye ihtiyacı olan veya doğal bir nefes almak isteyen kişiler için birebir olan yerlerden biridir. Akşam erken saatlerde kapanan Fatih Korusu açık olduğu saatlerde içinde bulunan çay bahçelerinde vakit geçirilebilir.



Fatih Korusu Nerede?



Fatih Korusu İstanbul’da bulunmaktadır. İstanbul’un Beykoz ilçesinde yer alan Kavacık beldesinde yer alır. İstanbul’da yaşayıp kafa dinlemek isteyen, şehrin karmaşası ve gürültüsünden kaçmak isteyen herkes için ilk tercihlerden biri olan yerler arasında bulunuyor.



Fatih Korusu'na Nasıl Gidilir?



Fatih Korusu'na otobüs ile gitmek için Beşiktaş’tan deniz otobüsleri kullanılarak Üsküdar’a geçilir. Oradan Beykoz’a gitmekte olan çok sayıda belediye otobüsünden biri ile Anadoluhisarı’na gidilir. Anadoluhisarı’ndan geçen minibüslere binilir ve Kavacık’a gidilir. Bu noktada kime Fatih Korusu sorulursa yönlendirme yapacaktır.



Fatih Korusu’na araçla gidebilmek için İkinci köprüye bağlanıldığında sağ tarafta yer alan Kavacık tabelaları takip edilerek kolayca Fatih Korusuna gidilebilir.



Fatih Korusu Tarihi



31 Mayıs 2000 tarihinde Koç Holding’in katkıları ve TEMA Vakfı'nın çabaları ile yapılarak faaliyete açılmıştır. Lale, Nilüfer, Manolya, At Kestanesi, Ihlamur, Gülibrişim, Erguvan ağacı, Meşe gibi İstanbul’u asırlar boyunca süslemekte olan birbirinden güzel çiçek ve ağaç türleri bulunmaktadır. Kavacık Tepesi'nde bulunan bu alan FSM köprüsünün inşa edilmesi sırasında şantiye alanı olarak kullanılmasından dolayı büyük ölçüde zarar gördü. Bu sebeple proje alanına dışarıdan toprak getirildi ve rehabilitasyon çalışmaları yapıldı.



Koru içinde 136 tanesi bölgedeki ekolojiye uygun olan bitki türleri, 1711 kadar ağaç ve ağaççık, 5089 adet çalı, 8500’den fazla yer örtücü olan bitkiler ve sarmaşık türleri olmak üzere nerdeyse 15300 adet bitki türü bulunmaktadır. Avrupa Konseyinin 50. Yılındaki kutlamalar sebebiyle düzenlenmiş olan “Avrupa Ortak Miras Kampanyası” programına eklenmiştir.



Fatih Korusu Giriş Ücreti



Fatih Korusu için herhangi bir giriş ücreti bulunmamaktadır. İçerisinde otoparkı bulunan Fatih Korusunda otopark ücreti de bulunmamaktadır. Fatih Korusu hafta içi ve hafta sonu her gün ziyaret edilebilir. Yaz aylarında saat 10:30 ila 17:30 arasında hizmet verilirken, kış aylarında havanın erken kararmasıyla daha erken kapanabilir.



Fatih Korusu Kahvaltı Ücreti



Fatih Korusunda kahvaltı için kişi başı ortalama 45 ila 55 TL arasında bir ücret ödenebilmektedir.