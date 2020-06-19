Fas'ın şehirleri neler? Fas başkenti, nüfusu, yüzölçümü, telefon ve posta kodu bilgileri

Fas resmi adı ile Fas Krallığı olan bir ülkedir. Coğrafi konum olarak Afrika'nın kuzeyinde yer alan Fas ülkesi Cebelitarık boğazına yakın olan bir ülkedir. Fas Avrupa kıtasına en yakın olan Afrika ülkelerinden biridir. Cebelitarık boğazının bir kısmı bu ülkede yer almaktadır. Fas dirhemi ülkenin resmi para birimidir. Fas ülkesinde pek çok turistik yerler bulunmaktadır. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere ülkeye Dünya'nın her yerinden turist gelmektedir. Ülke krallık ile yönetilen bir ülkedir. İnsani gelişme endeksi olarak orta gelişme endeksine sahip olan ülke Afrika'nın gelişmekte olan ülkelerinden biridir.

Fas'ın tarihi Berberilerden gelmektedir. Berberiler ülkenin kadim halkıdır. Ülkenin çoğu Müslümandır. Fas aynı zamanda Afrika Birliği ve İslam Konferansı Örgütü üyesi olan bir ülkedir. Fas'ın iki tane resmi dili vardır. Arapça ve Berberice ülkenin resmi dilidir. Ülkede bu iki dil yarı yarıya olarak konuşulur. Fas’ta trafik ise sağ taraftan akmaktadır. Ülkenin internet alan adı ise ".ma" şeklinde bitmektedir. Fas ülkesinin adı ise Latinceden gelmektedir. Morocco latince bir kelimedir. Ayrıca burada yaşayan Berberiler ise Marakeş ismini vermiştir. Fas tarih boyunca Avrupalı ülkelerin himayesi altında yaşamıştır. Öyle ki bu ülkeye ilk gelen ülke Fransa'dır. Fransa'dan bağımsızlığını 1956 yılında kazanmıştır.

Fas 32 vilayete ayrılmış olan bir ülkedir. Ülke ayrıca iki büyük şehir ile beraber yönetilmektedir. Ülkenin resmi dili Arapça olmasına rağmen Fas hükümet ve devlet dairelerinde resmi dil olarak Fransızca kullanılmaktadır. Fas ülkesi ekonomisi de diğer Afrika ülkelerine göre gelişmiştir. Afrika'nın en büyük beşinci ekonomisine sahip olan ülkede tarım alanında ihraç edilen ürünler yer almaktadır. Buğday, Zeytin, Domates ülkede en çok üretilen tarım ürünleri arasında yer almaktadır. Ülke Akdeniz'e kıyısı olduğundan dolayı Akdeniz iklimi ülkede hakimdir. Bitki örtüsü ise Akdeniz iklimine uygundur. Yazları sıcak ve kurak kışları ise sert geçmektedir.

Fas'ın Şehirleri Neler?

- Marakeş

- Kasablanka

- Fes

- Rabat

- Şafşavan

- Meknes

- Suvayr

- Tanca

- Agadir

- Quarzazate

- Tetuan

- Erfoud

- Muhammediye

- Ucda

- İrfan

- Beni Mellal

- Tan Tan

- Kenitra

- Guelmim

- Ait Benhaddou

- Safi

- El Jadida

- Tiznit

- Khouribga

- Volubilis

- Sale

- Khenifra

- Khemisset

- Midelt

- Sidi Lacem

- Nador

- Al Hoceima

- Moulay Idriss Zerhoun

- Settat

- Merzouga

- Asilah

- Zagora

- Taroudant

- Ben Slimane

- Taonate

- Figuig

- Boulemane

- El Kelaa Des Sraghna

- Berkane

- Azilal

- Ksar Ek Kebit

- Errachidia

- Tarfaya

- Taza

- Rommani

Fas'ın Başkenti Neresidir?

Fas'ın başkenti Rabat'tır.

Fas'ın Nüfusu Kaçtır?

Fas'ın toplam nüfusu 36 milyondur.

Fas'ın Yüzölçümü Ne Kadardır?

Fas'ın toplam yüzölçümü 710.850 kilometre karedir.

Fas'ın Telefon Kodu Nedir?

Fas'ın uluslararası alanda haberleşme için telefon kodu +212'dir.

Fas'ın Posta Kodu Nedir?

Fas'ın posta kodu 20000, 20240, 20290, 20040'dır.