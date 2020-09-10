Faruk Yalçın Darıca Hayvanat Bahçesi Nerede? Darıca Hayvanat Bahçesi Hayvanları, Giriş Ücreti, Çalışma Saatleri Ve İletişim Bilgileri (2020)

1993 yılında ziyarete açılan hayvanat bahçesinin ilk adı Darıca Hayvanat Bahçesi idi. Günümüzde ise Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı ismiyle hizmet vermektedir. Parkın kurulduğu ilk yıllarda yalnızca kuş çeşitleri bulunurken ilerleyen yıllarda farklı hayvan türleri ile çeşitlendirilmiştir. Parkta hayvan türlerinin yanısıra bitki türlerine de rastlanmaktadır.

Faruk Yalçın Darıca Hayvanat Bahçesi Nerede?

Faruk Yalçın Darıca Hayvanat Bahçesi Marmara Bölgesinin Kocaeli ilinde yer almaktadır. Darıca ilçesinde yer alan parka farklı ulaşım alternatifleri ile kolaylıkla gidilebilmektedir. Marmaray hattı ile, tem ya da E-5 karayolu üzerinden ya da Kocaeli ve İstanbul belediyelerinin toplu taşıma araçlarını kullanarak parka ulaşmak mümkündür.

Faruk Yalçın Darıca Hayvanat Bahçesi Hayvanları ve Listesi

1990’lı yıllardan beri parktaki hayvan çeşitliliği artarak sayısı üç bini geçmiştir. Kuşlar, sürüngenler, balıklar ve daha bir çok hayvan türü parkta ziyaretçilerle buluşmaktadır. Faruk Yalçın Darıca Hayvanat Bahçesinde bulunan hayvanlar şu şekilde listelenebilir:

Güney Amerika Kuşları

Maymun

Zürafa

Köpek Balığı

Fil

Ayı

Flamingo

Pirana

Aslan

Devekuşu

Timsah

Kaplan

Kertenkele

Yılan

Kaplumbağa

İguana

Nil Krokodili

Geyik

Kanguru

Sibirya Kaplanı

Papağan

Vaşak

Penguen

Puma

Tavşan

Keçi

At

Faruk Yalçın Darıca Hayvanat Bahçesi Giriş Ücreti

Faruk Yalçın Darıca Hayvanat Bahçesi için giriş biletleri internette farklı platformlarda satılmaktadır. Bilet fiyatları her yıl değişmekle birlikte 2020 yılı için güncel rakamlar şu şekildedir:

Engelli bireyler için 25,90 TL

3 yaşından büyük çocuklar ve öğrenciler için 49,90 TL

Yetişkin bireyler için 59,90 TL

3 yaşından küçük çocuklar için ise ücretsiz

Ayrıca hayvanat bahçesinin üyelik paketleri de bulunmaktadır. Tek girişlik biletlerden daha avantajlı rakamlarla sahip olunan üyeliklerle birlikte hayvanat bahçesi yıl boyunca istedikleri zaman ziyaret edilebilmektedir. Bununla beraber eğer arzu edilirse bir yılsonunda üyelik paketleri güncellenebilir. Üyelik çeşitleri standart ve aile olmak üzere iki şekildedir.

Standart üyelikte bireysel ücret 139,90 TL iken 3-17 yaş aralığı için ücret 119,90 TL’dir. Aile üyeliklerinde ise size uygun olan paketi tercih edebilirsiniz. Aile üye paketi 3 çocuk, anne ve baba ziyaretini içeriyorsa 399,90 TL’dir. Bir yetişkin ve bir çocuk içeriyorsa 239,90 TL, bir yetişkin iki çocuk içeriyorsa 339,90 TL, iki yetişkin ve bir çocuk içeriyorsa 349,90 TL şeklindedir.

Üyeliklerin yenilenmesinde de ücretler değişkenlik göstermektedir. En güncel bilgi için parktaki gişelerle iletişime geçilmelidir. Ziyaretçiler için gün boyu 10 TL ücret ile otopark hizmeti de sunulmaktadır.

Faruk Yalçın Darıca Hayvanat Bahçesi Çalışma Saatleri

Hayvanat bahçesinin çalışma gün ve saatleri belli zamanlarda değişkenlik gösterebilmektedir. 2020 yılı için belirlenen ziyaret ve çalışma saatleri şu şekildedir:

Hafta içi sabah 11:00'den akşam 18:00'e kadar

Hafta sonu sabah 11:00'den akşam 19:30'a kadar

Faruk Yalçın Darıca Hayvanat Bahçesi İletişim Bilgileri

Faruk Yalçın Darıca Hayvanat Bahçesiyle iletişime geçmeniz gerektiğinde 0262 653 66 66 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Hayvanat bahçesinin resmi web sitesi üzerinden haritadan yol tarifi de alınabilmektedir. Hayvanat Bahçesinin adresi ise şu şekildedir; Piri Reis, Tuzla Caddesi No:297, Kocaeli Darıca.

Ayrıca eğer ziyaret için rezervasyon yaptırmanız gereken bir durum varsa ya da bağış, evlat edinme gibi konularda sorularınız varsa yine web sitesi üzerinden mail adresinizle birlikte mesajınızı ileterek sizinle iletişime geçmelerini bekleyebilirsiniz.