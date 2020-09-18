Farklı inançların muhteşem buluşması: Mardin

Mardin Kalesi

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Mardin kalesi, yerli ve yabancı turistlerin Mardin’de en çok ziyaret ettiği yerler arasında bulunuyor. Kartal Yuvası olarak da bilinen kalenin, Mardin siluetine de büyüleyici bir etkisi var. Kale ise şehrin manzarasını en iyi izleyebileceğiniz yerlerden biri.

Midyat

Mardin’e gitmek için en güzel sebeplerden biri olan Midyat, taş evleriyle ün kazandı. Farklı din, dil, mezheplerden birçok insanın yaşadığı Midyat’ta tarihi konuk evini ziyaret edebilir ve oradan Midyat’ı keyifle izleyebilirsiniz. Yüksek binalarından ardından taş sokakların olduğu yere girdiğinizde büyüleneceksiniz. Gümüş takılar konusunda da Midyat oldukça zengin. Köşe başı gümüşçü dükkanlarında çok farklı takı ve aksesuarlar bulup, alışveriş yapabilirsiniz. Mardin merkezden kendi aracınızla yaklaşık 1 saatte ulaşım sağlayabilir veya şehir merkezinden dolmuşlarla ulaşım sağlayabilirsiniz.

Dara Antik Kenti

Eşsiz bir antik kent olan Dara Antik Kenti, mimarisi açısından diğer kentlerden farklı. Geçmişi çok uzun yıllar öncesine dayanan bu antik kentin içerisinde bir bölümü de gezme imkanınız var. Dışarıda hava ne kadar sıcak olursa olsun içeriye girdiğinizde soğuk bir ortam sizi bekliyor. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerde antik kenti akın akın ziyaret ediyor.

Beyazsu

Nusaybin yolu üzerinde bulunan Beyazsu, ufak bir mola için harika bir yer. Akan suyun etrafına kurulmuş küçük işletmelerde ister kahvaltı, ister keyif kahvesi içebilir ve serinleyebilirsiniz. Pek fazla ağaç ve su göremeyeceğiniz Mardin’de böyle bir yer olması da sizi çok şaşırtacak. Ege’yi aratmayacak güzelliğiyle Beyazsu da Mardin ziyaretinizde uğramanız gereken yerler arasında ilk sıralarda yer alabilir.

Mor Gabriel Manastırı

Süryani bir cemaate ait olan medrese, Mardin’de ziyaret edebileceğiniz medreselerden sadece biri. Medreseye girdiğiniz anda sizi öğrencilerden biri karşılıyor ve rehberlik yapıyor. Muhteşem bir mimariye sahip bu manastır, yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğruyor. Manastırdaki kilisenin haricinde en görülmeye değer yeri de rahiplerinin mezarlarının bulunduğu bölüm. Fotoğraf severler için ise büyük avlu harika bir yer. Yine rehber eşliğinde dolaşacağınız büyük avlu muhteşem kareler için en uygun yer.

Kasımiye Medresesi

Eşsiz bir taş işçiliğine sahip Kasımiye Medresesi, Mardin’de görmeniz gerekenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Açık bir avluya sahip medresenin avlusunda ise büyük bir havuz bulunuyor. Her geçen yıl ziyaretçi sayısının daha da arttığı medrese her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Mardin mutfağının tadına varın

Mardin’e kadar gidip lezzetli et yemeklerini yemeden asla dönmeyin. Şehrin her yerindeki lokanta ve restoranlarda sizi sevecenlikle karşılayan esnaflarla karşılaşacaksınız. Aynı zamanda meşhur Mırra kahvesi ve Mardin badem şekerinin tadına mutlaka bakın.