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Facebook Türkiye Hürmetçi'nin yÄ±lkÄ± atlarÄ±nÄ± kapak fotoÄŸrafÄ± yaptÄ±
Seyahat
Anadolu AjansÄ±
Haber GiriÅŸ: 04.12.2020 - 12:46 | Son GÃ¼ncelleme:

Facebook Türkiye Hürmetçi'nin yÄ±lkÄ± atlarÄ±nÄ± kapak fotoÄŸrafÄ± yaptÄ±

Kayserili fotoÄŸraf sanatÃ§Ä±sÄ± Mustafa KÃ¼tÃ¼k'Ã¼n HÃ¼rmetÃ§i SazlÄ±ÄŸÄ±'ndaki atlarÄ±n kar Ã¼zerindeki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ iÃ§eren fotoÄŸrafÄ±, Facebook TÃ¼rkiye sayfasÄ±nÄ±n kapaÄŸÄ±nÄ± sÃ¼sledi.

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Sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Facebook'un, 280 milyonun Ã¼zerinde abonesi bulunan TÃ¼rkiye resmi sayfasÄ±, kapak fotoÄŸrafÄ±nÄ± Kayseri'den seÃ§ti.

SÃ¶z konusu kapak fotoÄŸrafÄ±nda, son yÄ±llarda fotoÄŸraf sanatÃ§Ä±larÄ±nÄ±n uÄŸrak noktasÄ± haline gelen HÃ¼rmetÃ§i SazlÄ±ÄŸÄ±'ndaki yÄ±lkÄ± atlarÄ±nÄ±n kar Ã¼zerindeki yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ yer alÄ±yor.

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Facebook TÃ¼rkiye HÃ¼rmetÃ§inin yÄ±lkÄ± atlarÄ±nÄ± kapak fotoÄŸrafÄ± yaptÄ±

FotoÄŸraf sanatÃ§Ä± Mustafa KÃ¼tÃ¼k, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Kayseri'de Ã§ekilen bir fotoÄŸrafÄ±n, 280 milyon abonesi olan bir sayfanÄ±n kapak fotoÄŸrafÄ± olmasÄ±nÄ±n kendisini heyecanlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

FotoÄŸrafÄ±nÄ±, Facebook TÃ¼rkiye resmi sayfasÄ±nÄ±n kapaÄŸÄ±nda gÃ¶rÃ¼nce mutlu olduÄŸunu anlatan KÃ¼tÃ¼k, "Hem kendi adÄ±ma, hem kentim hem de HÃ¼rmetÃ§i SazlÄ±ÄŸÄ± adÄ±na Ã§ok mutlu oldum. Bu, ÅŸehrimizin ve yÄ±lkÄ± atlarÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±lmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olacaktÄ±r." dedi.

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