Eylül’de gidilmesi gereken yerler… Şimdiden planları yapın

Huzur dolu kamp keyfi



Bu yaz salgından dolayı kamp tatili oldukça popülerdi. Size tam da eylül ayında gidilmesi gereken bir yerden bahsedeceğim. Yeşilliğin içinde huzur dolu bir kamp imkanı sunan Hacıllı Şelalesi… İstanbul'dan 2,5 saat gibi bir sürede Hacıllı'ya ulaşıyorsunuz. Şile'ye giderken Saklıgöl tabelasından bir sonraki sapaktan girdiğinizde Teke köyü tabelalarını takip edin. Yaklaşık 20-25 dakika sonra oradasınız. Şelalenin o güzel görüntüsü eşliğinde kamp yapmak oldukça keyfi. Bir de şelale civarında iple tırmanabileceğiniz bir mağara var. İçi buz gibi ve karanlık… Gezmek isteyenler fenerle gelmeli. Mağaranın derinlerinde yarasalar bile var.



Biraz yeşil biraz mavi



2010 yılında 'Sakin Kent' ilan edilen Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka, son yıllarda tatilcilerin en fazla rağbet ettikleri yerlerin başında geliyor. Bu yazı diğer dönemlerle kıyaslarsak salgından dolayı çok kalabalık geçirmedi… Akyaka’da huzur dolu bir dinlenme tatilinin yanında çeşitli aktivitelerle eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Peki bu yeşil ve mavi güzelde neler yapmalı?



1- Olmazsa olmazların başında Azmak Nehri'nin büyüleyici ortamını keşfetmek için nehirde tekne turu şart. Eylülde çok kalabalık olmayacağı için çok keyif alacaksınız. Yemyeşil nehir üzerinde tur atarak bol bol doğa fotoğrafı çekin, kendinizi rüzgârın sesine bırakın…









2- Pandemiyle birlikte popüler olan bir diğer şeyse bisiklet… Akyaka ise pedallamak için tam bir cennet. Köylerde mutlaka keşfe çıkın, harika fotoğraflar yakalayacaksınız.



3- Geldik en güzel noktaya… Bu yaz hiç denize girmediyseniz Akyaka size “iyi ki gelmişim” dedirtecek. Akyaka'nın uzun plajında denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkarabilirsiniz. Plajda şemsiye ve şezlong kiralanıyor. Bu arada deniz burada çok derin değil, çocuklarınızla rahatça deniz keyfi yapabilirsiniz.



4- Akçapınar Plajı'nda kano kiralayarak denize açılabilirsiniz. Saatlik olarak kiraladığınız kanolarla hem spor yapabilir hem de denizin tadını çıkarabilirsiniz.









Denize tatili için son fırsat



Datça muhteşem bir doğa, tarih-kültür ve keşif tutkusu için ideal bir adres. Yaz dönemlerinde de özellikle diğer bölgelere göre daha sakin oluşu ve tertemiz oksijenli bir havada tatil yapmak isteyen çocuklu ailelerin için oldukça uygun. Eylül ayında tekne turlarına katılabileceğiniz gibi, Knidos Antik Kenti ve Eski Datça’yı da gezebilirsiniz.









Bozcaada’nın gölgesinde kalan güzellik



Eylülde temmuz ve ağustos aylarına göre daha sakin Gökçeada. O güzelim sokaklarında salına salına yürümenin, dumanı tüten Türk kahvesini denize karşı yudumlamanın ve tabii ki gün batımında harika bir manzara bakmanın keyfi harika… Sonsuz bir maviye kucak açan adada eylül ayında da denize girilebilir ama normalden biraz daha soğuk olacağını söylemeden geçmeyeyim…



Batı Karadeniz’in gözbebeği

Eylülde artık sonbahara merhaba dediysek Yedigöller sezonu açılmış demektir. Batı Karadeniz Bölgesi’nde İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlere yakın gidilecek en güzel cennetlerden biri burası… Şırıl şırıl melodi gibi akan dereler, buz gibi şifalı pınarlarıyla ailecek güzel vakit geçireceğiniz kesin. Genelde Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl yakınlarındaki en güzel yerlere kamp severler kuruluyor. Belki siz de ailecek kamp kurabilirsiniz. Yalnız burası için pek sakin olur diyemeyeceğim. Sezonu olacağı için günübirlik turlarla gelen çok olur. Size önerim hafta içi gitmeniz…









Bir tarafı eski kent, bir tarafı yeni



Yeni ile eskinin bir arada yaşadığı yer Amasya. Her mevsim görülüp fotoğraflanması gereken biri güzellik… Karadeniz Bölgesi'nde olmanın yemyeşil avantajını sonuna kadar kullanıyor. Burada doğayla tarihin iç içe geçtiği bir tatil sizi bekliyor. Örneğin size Kral Kaya Mezarları'yla birlikte Yalıboyu Evleri hep eşlik edecek. Size bir tavsiyem, Borabay Gölü çevresinde bisiklet turu yapmanız.