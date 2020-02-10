Evlenme teklifi edilecek en güzel noktaları belirleyene 10 bin dolar!

Amerika’daki ünlü mücevher mağazası Robbins Brothers, markanın ‘Evlenme Teklifi Elçiliğini’ yapacağı şanslı çifti arıyor. Elçi çift, Avrupa üzerinde, evlenme teklifi edilecek birbirinden güzel 20 lokasyon bulup buraları detaylı bir şekilde belgeleyecek. Daha da iyisi bu iş, boş zamanlarınızda programsız bir şekilde yapabileceğiniz bir pozisyon olduğundan, tam zamanlı çalıştığınız günlük işinizi bırakmak zorunda kalmayacaksınız. Bu pozisyon 10 bin dolar seyahat bütçesi ile birlikte nereli olduğunuza bağlı olarak saatlik bir ücreti de içeriyor. Kabul edilebilmek için başvuru yapan çiftler, neden bu rol için doğru adaylar olduklarını anlatan bir dizi soruya cevap vermek ve markanın internet sitesine bir de video yüklemek zorundalar.







Robbins Brothers markasının aradığı ‘Evlenme Teklifi Elçisi’ olabilmek için evli olmak gerekmiyor. İnternet sitesinde belirtildiği üzere seçilecek çiftlerin, sosyal medyada aktif olmaları ve bunun yanı sıra bir de ‘ciddi bir ilişki’ yaşıyor olmaları gerekiyor. ‘Evlenme Teklifi Elçisi’ başvuruları, 14 Şubat 2020’de açılarak 28 Şubat 2020 tarihinde sona erecek. Kazanan şanslı çiftler ise 6 Nisan 2020’de açıklanacak.







Markanın geçen yıl açmış olduğu ‘Amerika’da seyahat etme şansına ulaşacak çift’ pozisyonuna on binlerce başvuru yapıldığını göz önüne alırsak, ‘Evlenme Teklifi Elçisi’ için başvuruda bulunacak olan çiftleri, ciddi bir rekabet beklediğini söyleyebiliriz. Firmanın ‘Evlenme Teklifi Elçisi’ için internet sitesinde yayınlamış olduğu ilan ise şu şekilde:







“Geleceğinizle öğrenmeye hazır olun! Başarınıza büyük önem veriyoruz. Robbins Brothers, çiftlere hayatlarının en mutlu anlarını yaşamalarını yardımcı olmaya kendini adamıştır ve bu konuda uzmanlaşmıştır. Bu olağanüstü tecrübeleri, tutarlı bir şekilde çiftlere sunmak ise yetenek, özveri ve gerçekten özenli profesyoneller gerektirir. Kendini bu derece işine adayan işe aldığımız profesyonellere ise karşılığında sektördeki en güçlü ücret paketini sunuyoruz. Bünyemizde, mali ödüller kadar takdir ve diğer ödüllere de değer veriyoruz. Aynı zamanda kariyerinizde sürekli olarak gelişebilmeniz için uzman yöneticiler eşliğinde mentorluk (rehberlik) şansı da sağlıyoruz.”









Başvuru yapacaklara küçük bir ipucu: Avrupa’daki en romantik noktaların Paris, Venedik ve Roma olduğunu belirten bazı araştırmalar bulunmakta.

Kaynak: The Sun Travel