Evinizin rahatlığında dünyayı gezdiren seyahat temalı belgeseller

Jack Whitehall: Travels with My Father

Kim demiş belgeseller komik olamaz diye? İngiliz bir komedyen olan Jack Whitehall’ın kendisinden tamamen farklı bir karaktere sahip babası ile dünyayı gezmesini anlatan ve bu ikilinin maceraları ile atışmalarına odaklanan bu belgesel hem içinizdeki gezgin ruhunu besleyecek hem de eğlendirecek. Coğrafya dersini özleyenler için bu belgesel kaçmaz!

Salt Fat Acid Heat

Dünyaca ünlü bir aşçı olan Samin Nosrat, bir yemeğin en önemli dört ögesinin tuz, yağ, asit ve sıcaklık olduğunu düşünüyor ve bunu anlatan bir kitap yazıyor. Daha sonra ise bu dört ögeyi en iyi yansıtan, mutfağı dünyaca ünlü dört ülkeye giderek bir yemeği “iyi” yapan ne demektir anlatıyor. Mutfakta vakit geçirmeyi sevenlerin kaçırmaması gereken bu belgeseli Netflix’te izleyebilirsiniz. Belgesel çeşitleri arasında son yıllarda büyük önem kazanmış olan yemek/mutfak belgeselleri arasında en iyilerden biri olarak gösterilen Salt Fat Acid Heat kaçırmamanız gereken bir program.

The Kindness Diaries

İlham verici bir yapım izlemek istiyorsanız bu belgeseli kaçırmayın. Belgeselin sunucusu Leon Logothetis’in oldukça eski model motorsikleti ile dünyayı gezdiği ve yabancılarla sohbet edip onların yardımları ile tamamladığı seyahat anılarını izleyerek keyifli vakit geçirebilirsiniz. İyilik Günlükleri anlamına gelen The Kindness Diaries, içinizi ısıtacak bir serüveni anlatan muhteşem bir belgesel.





Mountain

Oturduğunuz yerden müthiş manzaralar görebileceğiniz bir belgesel Mountain. Bir insan neden dağa tırmanmak ister? Tırmanmak nasıl bir hobi ve eğlence aracı oldu? İnsanlar neden dünyanın en yüksek alanlarına tırmanmak istiyor? Tırmanış ile ilgili birçok soru Mountain belgeselinde cevaplanıyor.

Tales By Light

En etkileyici filmlerin, belgesellerin ve kliplerin arka planında kalan bir rol var: Kameranın arkasındaki kişi. Mükemmel çekimi ararken genellikle bu kişi spot ışığının arkasında kalır. Kısa bir dizi olarak başlayan ve National Geographic ile bir ortaklığa dönüşen Tales By Light, sizi her bölümde muhteşem bir fotoğrafçı ile tanıştırıyor ve sizi zorluklarla dolu vahşi yaşamı, benzersiz toplulukları ve yürekten temaları yakalamak için bir yolculuğuna götürüyor.

Losing Sight Of Shore

Kaliforniya’dan Avustralya’ya kadar, Pasifik Okyanusu boyunca kürek çekmeyi hiç hayal etmiş miydiniz? Etmenize gerek yok, direkt olarak izleyebilirsiniz! Dört kadından oluşan bir ekibin, binlerce kilometrelik yolculuğunu, dokuz aylık maceralarını ve karşılaştıkları tüm zorlukları ve eğlenceyi izlemek ister misiniz?

Dark Tourist

Netflix yapımı Dark Tourist, karanlık turizm dünyasına odaklanan Yeni Zelandalı film yapımcısı David Farrier’in seyahatlerini paylaşan bir belgesel. Farrier, nükleer bir gölden perili bir ormana, dünyanın dört bir yanındaki ürkütücü ve bazen de tehlikeli turistik yerleri ziyaret ediyor. Dark Tourist, belgesel önerileri listelerinde çok göremeyeceğiniz ancak müthiş bir içeriğe sahip olan bir belgesel. Kaynak: Biletall.com