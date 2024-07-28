Evinin bahçesinde uçak inşa etti! 300 saatten fazla uçuş yaparak dünyayı gezdiler... ‘İmkansız görünüyor ama çok basit’

Uçak kullanmak, pek çok kişi için eşsiz bir deneyim olarak nitelendiriliyor. Özgürlük ve yükseklik duygusunu bir arada yaşamak ve dünyayı kuş bakışıyla görmek, insanı derinden etkiliyor.



Uçuş öncesi hazırlıklar, kontroller ve kalkış süreci heyecan verici bir gerilim taşısa da sonunda bulutların üstünde olmak, şehirleri ve manzaraları bir kuş gibi izlemek, oldukça heyecan verici bir deneyim sunuyor.



Makine mühendisi Ashok Aliseril Thamarakshan da bu tutkuya kapılan kişilerden biri. Ancak 10 yıl kadar önce İngiltere’deki bir havaalanının yakınlarına taşınana kadar uçak kullanmak aklının ucundan bile geçmiyordu. Eşi Abhilasha, ona doğum günü hediyesi olarak 30 dakikalık bir uçuş deneyimi hediye etti ve bu deneyim hayatını tamamen değiştirdi.



ÜLKENİN GÜNEY KIYILARINDAKİ WIGHT ADASI’NA YAPTIĞI İLK UÇUŞ HAYATINI TAMAMEN DEĞİŞTİRDİ

İngiltere’de Londra’nın kuzeydoğusunda yaşayan Ashok, ilk uçuş derslerini yerel bir havaalanında aldıktan sonra ülkenin güney kıyılarındaki Wight Adası’na uçtu.



Ashok CNN Travel’a verdiği demeçte, “İlk uçuşumdu ve çok heyecanlıydım. Bu inanılmaz bir deneyimdi. Şunu çok iyi anladım ki uçak kullanmaya yeteneğiniz varsa bu işe iyice bağlanıyorsunuz” dedi.







Bu uçuş deneyiminden sonra 2019’da özel pilot lisansını alan Ashok, kısa uçuşlar için uçak kiralamaya başladı ve uçmanın kendisine özgürlük sağladığını ifade etti.

Ancak Ashok Aliseril Thamarakshan, ailesinin genişlemesiyle birlikte özel olarak kiralanabilen küçük uçakların artık ihtiyaçlarını karşılamadığını fark etti. Eşi Abhilasha ile birlikte iki kızları olduğu için daha geniş bir uçağa geçme kararı aldılar. İlk olarak eski model uçaklara yönelen Thamaraksha ailesi 1960'lar ve 1970'lerde üretilen modelleri inceledi. Fakat Ashok ailesini bu eski uçaklarda uçurmanın hem çok riskli hem de konforlu olmayacağını düşünerek vazgeçti.



GÜNEY AFRİKA’DAN UÇAK KİTLERİ GETİRTTİ



Daha sonra, kendi uçağını üretme fikriyle ilgilenmeye başladı. Kendi kendine monte edilebilen uçak kitleri üzerine araştırmalar yaptı ve Güney Afrika merkezli ‘Sling Aircraft’ (Hafif sportif uçaklar ve hafif jet motorlu uçaklar gibi çeşitli uçak modelleri üretiyor) tarafından üretilen dört kişilik bir uçağa rastladı. Bu uçak, ailenin tüm beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştı.



Ashok, Ocak 2020'de Sling Aircraft’in Johannesburg’daki fabrikasına test uçuşu yapmak için seyahat etti. Test uçuşu sonrasında uçaktan çok etkilenen Ashok, ‘Sling TSi’ modelini (Dört kişilik, hafif sportif uçakların bir modeli. Bu model, modern tasarımı, performansı ve kullanım kolaylığı ile dikkat çekiyor) satın almaya karar verdi.







Ashok, bu deneyimini CNN’e şu sözlerle paylaştı:

“Seyahatlerin hâlâ çok kolay olduğu covid öncesi bir zaman dilimindeydi. Geri döndüğümde ilk seti sipariş ettim ve teslimat Birleşik Krallık’ta karantinanın başladığı döneme denk geldi. Uçak yapımına başlamadan önce deneyimli meslektaşlarım yardım teklifinde bulundu ama koronavirüs salgınının getirdiği kısıtlamalar nedeniyle bu mümkün olmadı. Ben de evimin arka bahçesine küçük bir kulübe inşa ederek projeye başladım.”



GEREKLİ ONAYI ALDI VE EVİNİN BAHÇESİNDE UÇAK YAPIMINA BAŞLADI

Ashok, İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi’nin (CAA) onayıyla, ev yapımı uçakların yapımını ve bakımını denetleyen ‘Hafif Uçak Derneği’nin izlediği projesinin farklı aşamalarını planladı. Amatör olarak inşa edilen uçaklar için kurallar ülkeden ülkeye değişiklik gösterebiliyor.







Ashok, “İngiltere’de uçağın uçmaya uygun olduğuna karar verilmesi durumunda CAA'dan ‘uçuş izni’ alınıyor. Onlarla iletişime geçtiğim andan itibaren hiçbir şekilde olumsuz bir durum yaşamadım. Üstelik bu yaptığım şeyden ötürü destek bile oldular” dedi ve ekledi:

“Projenin başlaması pandemi kısıtlamaları nedeniyle biraz gecikti. Mühendislik geçmişim de uçak yapımında bana çok yardımcı oldu. 7 metre uzunluğunda ve 2,5 metre yüksekliğindeki uçağın inşası biraz yorucuydu. Aslında bu uçak kitleri, biraz pratik bilgiye ve bazı özel aletlerle çalışma deneyimine sahip her amatör için tasarlanmış. İnşa süreci imkânsız gibi görünüyor ama aslında çok da basit. Sadece biraz sabır gerekiyor."



‘G-Diya’ adını verdikleri uçak için el birliğiyle çalışan aile, Covid-19 kısıtlamalarına rağmen evlerinin arka bahçesindeki kulübede çalışmalarını sürdürdü.



2020 yazının sonlarına doğru kuyruk ve kanatları tamamlanan uçağın ekim ayında da gövde bölümüne odaklanıldı. Daha sonra projenin ilerlemesiyle birlikte, Cambridge yakınlarındaki bir hangarda son montaj ve motor uyumu için gerekli hazırlıklar tamamladı.







İKİ YIL İÇİNDE 300 SAATTEN FAZLA UÇUŞ YAPARAK DÜNYAYI DOLAŞTILAR



G-Diya, 2022’nin Ocak ayında test pilotu tarafından ilk kez uçuruldu. Bu ilk uçuş, projenin bir uçak olarak adlandırılmasının ve psikolojik olarak büyük bir adımın simgesiydi. Sonraki aylarda G-Diya, birçok test uçuşu gerçekleştirerek 2022 yılının mayıs ayında uçuş iznini aldı.

Ashok Aliseril, ailesiyle birlikte uçağıyla İngiltere içinde çeşitli seyahatler yapmaya başladı. Skegness sahil kasabasından Buckinghamshire'daki Turweston köyüne kadar birçok yere uçtular.



Paskalya tatilinde ise ailesiyle birlikte Fransa’nın Bergerac şehrine unutulmaz bir seyahat gerçekleştirdiler. G-Diya, Ashok’un yönetiminde geçen iki yıl içinde 300 saatten fazla uçuş yaparak Norveç'e kadar uzanan birçok destinasyona ulaştı.







‘HEM ZORLAYICI HEM DE ÇOK MALİYETLİ’

Ashok, bu sürecin hem kişisel hem de ailesiyle geçirdiği değerli anlarla dolu olduğunu belirtiyor. Ashok, uçağın kendisine ve ailesine sağladığı özgürlüğün yanı sıra en büyük kazanımlarından birinin de diğer pilotlarla kurduğu dostluklar olduğunu söylüyor.

Uçağa sahip olmanın finansal bir yük olduğunun da altını çizen Ashok, “Örneğin özel lisans almak için epey bir ücret ödemeniz gerekiyor. Ayrıca yakıt ve kalkışlar için de bazı ücretler bulunuyor. Zaten benzer projelere girişenlerin genellikle emekli veya süreci finanse edebilecek zamanı ve maddi durumu olan kişiler olduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.





Thamarakshan ailesi, uçakları ile yaptıkları gezileri @fly_home_or_away Instagram hesabından paylaşıyor.