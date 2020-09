Eti Arkeoloji Müzesi Nerede? Eti Arkeoloji Müzesi Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Türkiye'de özel sektörün desteğini alan ve böylelikle hayata geçirilen ilk müze olması yönüyle Eskişehir ETİ Arkeoloji Müzesi oldukça önemlidir. Birçok arkeolojik kalıntıyı içinde barındıran Eti Arkeoloji Müzesi; Neolitik Çağ, Kalkolitik Çağ, Tunç Çağı, Helenistik dönem, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait 22500 eser bulundurur.

Eti Arkeoloji Müzesi Özellikleri

Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi Neolitik çağdan başlayarak günümüze kadar birçok medeniyetin eserlerini barındırır. Eskişehir ve çevresini kapsayan alanda antik kentlerde yapılan kazılar sonucu ortaya çıkarılan mimari parçalar, heykeller Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi'nde sergilenir. Bu parçalar arasında satın alınan bağış ve müsadere yoluyla müzeye getirilen birçok eser de bulunmaktadır.

Eti Arkeoloji Müzesi 1300 metrekarelik bir alanda kurulmuş, toplam 4000 metre karelik bir alandadır. A Blok bodrum katı laboratuvar ve bulunurken, zemin katı kafeterya olarak kullanılır. A blok 1. Ve 2. Katında ise kütüphane ve idari bölüm bulunur. B Blok Zemin katı sergi konferans salonu olarak hizmet vermektedir. C Blok Zemin katı yarı açık teşhir salonu olarak hizmet verirken, B ve C Blok bodrum katı depo olarak kullanılır. B ve c Blokları 1 katı arkeolojik eserlerin sergilendiği alanlardır. Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi bahçesi ise taşınmaz eserlerin sergilendiği bir alandır.

Eti Arkeoloji Müzesi Tarihçesi

Eskişehir’de eserlerin saklanması için 1944- 1945 yılları arasında Alaaddin Cami müze deposu olarak kullanılmaya başlanmıştır. Daha sonra buradaki depo Odunpazarı semtinde bulunan Kurşunlu Külliyesi'nin medrese odalarına taşınmış büyük ve taşınmaz eserler ise avluda teşhir edilmeye başlanmıştır. Alanda yapılan kazıların devam etmesi ve bu süreçte yeni eserlerin bulunması buranın küçük gelmesinden dolayı yeni bir bina yapılmasına karar verilmiştir.

1974 yılında yeni bina hizmete açılmıştır. Bu binada zamanla yetersiz kalarak eni bir binaya ihtiyaç duyulmasına sebep olmuştur. Eskişehir Arkeoloji Müzesi 2001 yılında kapatılmıştır. Eti şirketi Kültür ve Turizm Bakanlığı ile protokol imzalayarak olmaya kabul etmiş 2010 yılında bugünkü Eti Arkeoloji Müzesi tamamlanmıştır. Eserlerin salona dikkatlice yerleştirilmesi aşamaları geçildikten sonra 28 Mayıs 2011 tarihinde ziyarete açılmıştır.

Eti Arkeoloji Müzesi Ve Eserler Hakkında Bilgi

Eskişehir ETİ arkeoloji Müzesinde sergilenen eserler mermer heykel ve heykelcikler günlük kullanılan işlevsel, kaplar, boncuklar, silahlar takılar ve sikkeler bulunur. Eserler Tabiat Tarihi tarih öncesi Çağ eserleri ve sikke taş eserleri bölümlerinden oluşmaktadır haber tarih bölümü hayvan ve bitki fosilleri bulunmaktadır.

Eskişehir ETİ Arkeoloji Müzesine Nasıl Gidilir?

Eskişehir ETİ Arkeoloji Müzesi Akarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunmaktadır. Özel araçlarla gittiklerinde öncelikle Odunpazarı'na ulaşım sağlanmalıdır. Buradan Atatürk Bulvarı'na doğru devam etmeleri gerekir. Odunpazarı bölgesinde 15 dakikalık bir yürüyüş ile de Eskişehir ETİ arkeoloji müzesine belediye ve halk otobüsleri ile ulaşım yapmak mümkündür. Bölgeye otobüs farklı illerden bölge gelecekler otobüs, tren ve uçak kullanarak da bölgeye ulaşabilir.

Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri

Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi Türkiye'nin ilk özel destekli Arkeoloji Müzesi olarak karşımıza çıkar. Yaz dönemi 1 Nisan 1 Ekim arası 08.00- 19.00 arasında kış dönemi 1 Ekim 1 Nisan'da ise 08.00- 17.00 saatleri arasında haftanın 7 günü ziyaret edilebilir. Müze kartla ücretsiz ziyaret edilebilen Eskişehir ETİ Arkeoloji Müzesi, Müzekart olmayanlar için ise 7 TL’ye ziyaret etmek mümkündür.