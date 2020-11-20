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Estonya'nın en büyük milli parkı: Lahemaa
Seyahat
Fotoğraflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 20.11.2020 - 13:38 | Son Güncelleme:

Estonya'nın en büyük milli parkı: Lahemaa

Estonya'nın başkenti Tallinn'e 70 km mesafede Lahemaa Ulusal Parkı, ülkenin de en büyük milli parkı.

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Sovyetler Birliği döneminde ulusal park ilan edilen Lahemaa, 747 km2'lik bir alana sahip. Ülkenin kuzey kıyısında yer alan park, özellikle doğa yürüyüşçüleri ve gözlemcileri tarafından rağbet görüyor. Taşlı ve kumlu sahilleri, pitoresk bataklıkları, çam ormanları, kireçtaşlarından uçurumların arasından süzülen nehirleri ve son Buz Devri'nden kalan düzensiz kayaları, Lahemaa Milli Parkını oluşturan bazı güzellikler.

Estonyanın en büyük milli parkı: Lahemaa


Aynı zamanda Lahemaa, birçok büyük memelinin yaşadığı, Avrupa'nın en önemli orman koruma alanlarından biri. Milli parkın güneyinde yer alan büyük ormanlık Kõrvemaa bölgesi, geyikler, yaban domuzları, kahverengi ayılar, vaşaklar, tilkiler ve diğer vahşi hayvanların yuvası. Park, dört tarihi köşke de ev sahipliği yapıyor. Bu evlerin bazıları otel, spa ve müze olarak kullanılıyor. 


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