MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriEşsiz dolunay manzaraları
GeriSeyahat Eşsiz dolunay manzaraları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eşsiz dolunay manzaraları
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 13.03.2020 - 09:38,Son Güncelleme:/

Eşsiz dolunay manzaraları

Akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay, birçok şehirde güzel görüntüler oluşturdu.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Ankara`da akşam saatlerinde görülen dolunay, reklam tabelalarının ışıklarıyla güzel görüntüler oluşturdu.

Eşsiz dolunay manzaraları

Sakarya

Eşsiz dolunay manzaraları

Bingöl`de akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay güzel görüntüler oluşturdu.

Eşsiz dolunay manzaraları

Düzce`de akşam saatlerinde görülen dolunay ile şehir aydınlatma ışıklarının görüntüsü dikkat çekti.

Eşsiz dolunay manzaraları

Muş`ta akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay güzel görüntü oluşturdu.

Eşsiz dolunay manzaraları

Elazığ

Eşsiz dolunay manzaraları

Samsun`da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay ile Karadeniz de seyreden bir gemi güzel görüntü oluşturdu.

Eşsiz dolunay manzaraları

Van`da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay ile dolunayın önünden geçen kuşlar güzel görüntü oluşturdu.

Eşsiz dolunay manzaraları

False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle