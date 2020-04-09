MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriEssen Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri
GeriSeyahat Essen Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Essen Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri
Seyahat
Haber Giriş: 09.04.2020 - 01:24 | Son Güncelleme:

Essen Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri

Türk Başkonsoloslukları yurt dışında çoğu ülkede bulunmaktadır. Türk Başkonsoloslukları yurt dışında yaşayan Türklerin belirli işlemlerini yapmak ile görevlidir. Bunlardan birisi de Essen Türk Başkonsolosluğu'dur. Peki Essen Türk Başkonsolosluğu nerededir? Konsolosluk iletişim bilgileri, adresi, telefon numarası ve çalışma saatleri nelerdir. Sizler için bu konuyu detayları ile derledik.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Essen Türk Başkonsolosluğu Almanya'da yer almaktadır. Almanya'nın belirli bölgelerinde doğum, ölüm, evlilik, askerlik, noter, pasaport ve vatandaşlık gibi işlemlerin gerçekleştirilmesinde görevlidir. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesi için randevu alınması gerekir.

 Essen Konsolosluk

 Essen Konsolosluk Almanya'da bulunmaktadır. Essen Konsololosluğun görev yerleri Arnsberg İdari Bölgesi, Düsseldorf İdari Bölgesinin Essen ve Mülheim An der Ruhr şehirlerinden oluşmaktadır.

 Essen Türk Başkonsolosluğu Adresi

 Almanya'da yer alan Essen Türk Başkonsolosluğu adresi: Am Zehnthof 55, 45307 Essen- Deutschland

 Essen Türk Başkonsolosluğu Telefon Numarası

 Essen Türk Başkonsolosluğu çalışma saatlerinde işlemleri gerçekleştirmektedir. Essen Türk Başkonsolosluğu çalışma saatleri pazartesi ve cuma günleri arasında 09:00 ile 15:00 aralığındadır.

 Bu saatler aralığında randevu alınabilir. Ayrıca tebligat işlemleri için çalışma saatleri 12:00 ile 15:00 saatleri arasındadır. Pasaport teslim işlemleri için çalışma saatleri 08:30 ile 15:00 saatleri aralığındadır. Essen Türk Başkonsolosluğu telefon numarası: 00 49-201 84 21 60

 

False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle