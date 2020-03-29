Eskişehir'in İlçeleri Neler Ve Hangi Bölgede? Eskişehir'de Gezilecek Ve Tarihi Yerler

Eskişehir, porsuk çayı kenarında Avrupa şehirlerini andıran dokusu ile gezginlerin rotalarında yer verdikleri bir şehir. Son yıllarda parkları, müzeleri ve plajları ile gencinden yaşlısına, yerli turistinden yabancısına turizmin hareket kazandığı modern bir il statüsünde. Birçok filme, romana, diziye ve projeye konu olan Eskişehir, Türkiye'de mutlaka gezilip görülmesi gereken bir kültür ve sanat şehridir. Eskişehir, dergi ve gazetelerde de gezilecek şehirlerarasında üst sıralarda.

Eskişehir İlçeleri

Eskişehir'in ilçeleri; Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Alpu,

Tepebaşı, Seyitgazi, Odunpazarı, Sivrihisar, Sarıcakaya.

Eskişehir Hangi Bölgede?

Eskişehir, ülkemizin İç Anadolu Bölgesinin kuzeyinde yer alır. Kuzeyinde Karadeniz, kuzeybatısında Marmara, batı ve güneybatısında ise Ege Bölgesi bulunur. Eskişehir'in Sündiken Dağları ile kaplıdır. Eskişehir'in doğusunda Ankara, batısında Bilecik ve Kütahya, güneyinde Konya ve Afyonkarahisar, kuzeyinde ise Bolu yer almaktadır.

Eskişehir Gezilecek Yerler

1- Porsuk Çayı ve Adalar Bölgesi: Eskişehir'de gezilecek yerlerin en başında Adalar Bölgesi gelir. Şehrin en ünlü bölgesidir. Gece gündüz çok fazla turist ağırlamaktadır. Gondol ve bot turu yapılması tavsiye edilen aktiviteler arasındadır.

2- Kurşunlu Camii ve Külliyesi: Kurşunlu Camii ve Külliyesi, tarihi Odunpazarı Evleri'nin yanında bulunmaktadır. Eskişehir'in önemli dini yapılarındandır. 16. yüzyıl Osmanlı dönemi eserlerinden olan külliye ismini kubbesinin kurşun ile kaplı olmasından almaktadır.

3- Odunpazarı Evleri: Osmanlı döneminin ruhunu yansıtan Odunpazarı Evleri, Eskişehir'e gelen herkesin mutlaka görmesi gereken rengarenk boyalı eski evlerdir. Odunpazarı, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer almaktadır.

4- Şelale Park: Şelale park, Eskişehir'in en güzel parklarından biridir. İsmini parkın içinde bulunan 1400 metrekare yapay şelaleden almaktadır. Şelale Park, parka gelenlerin Eskişehir'in panoramik manzarasını izleyebilecekleri bir konuma sahiptir.

5- Sazova Parkı: Sazova, Eskişehir'in Disneyland'ı canlandıran özel park alanlarından biridir. Çok geniş bir alana sahiptir. Parkın içerisinde; Masal Şatosu, Korsan Gemisi, Sualtı Dünyası, Hayvanat Bahçesi, Sabancı Uzay Evi bulunmaktadır.

6- Kent Park: Eskişehir'e özgü denizden getirilen kum ile oluşturulan suni plajıdır. 300.000 metrekare alana sahiptir. Görenleri etkileyen, Eskişehir'e denizi getiren modern bir projedir.

7- Atlıhan El Sanatları Çarşısı: Odunpazarı Bölgesi'nde yer alır. Lületaşı bezeli yöresel eşyalar ve gümüşler olmak üzere birçok değerli ve otantik eşya yer almaktadır. Özellikle el emeği göz nuru eşyalar büyük beğeni toplamaktadır. Hana kurulu çarşı, tarihi bir mimariye sahiptir.

8- Haller Gençlik Merkezi: Nostaljik ve otantik bir havaya sahiptir. Kahve keyfi için tercih edilen mekan, meşhur tatlıları ile de misafirlerini ağırlamaktadır.

9- Eskişehir Balmumu Müzesi: Eskişehir'in en önemli kültür mekanlarından biridir. Eskişehir Balmumu Müzesinde her biri alanlarında başarılı olan yerli ve yabancı ünlü isimlerin büyük bir özenle hazırlanan aslına çok benzeyen balmumu heykelleri ziyaretçiler ile buluşmaktadır. 2013 yılında açılmıştır. Siyaset, sanat, televizyon ve spor camiasının tanınmış isimleri gerçek boyutlu heykelleri müzede sergilenmektedir. Heykellerin büyük bir kısmı bizzat Büyükerşen tarafından yapılmıştır. Müzede, şu an 160 heykel yer almaktadır. Müze, dünyaca ünlü Madame Tussauds müzesinin Türkiye’deki ilk örneği olarak anılmakta olup koleksiyonu genişletmek için çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir.