Eskişehir Balmumu Müzesi Nerede? Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Eskişehir Balmumu Müzesi diğer bir ismiyle Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi 2013 yılında, Eskişehir’de kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Eskişehir Balmumu Müzesi Nerede?

Eskişehir Balmumu Müzesi, Eskişehir’de Atatürk Bulvarı üzerinde bulunmaktadır. Kişiler bu alana tramvayla da ulaşımlarını sağlayabilirler. Kişisel araçlarıyla gitmeyi düşünen kişiler ise navigasyon yardımıyla veya yol tabelalarından yardım alarak bu alana gidebilirler. Otobüs ile ulaşımını sağlamak isteyen kişiler Odunpazarı bölgesinde bulunan şehir içi otobüslere binerek müzeye gidiş sağlayabilirler.

Eskişehir Balmumu Müzesi Tarihçesi

Eskişehir Balmumu Müzesi, Eskişehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen tarafından açılmıştır. Bu müze içerisinde toplamda 160 ünlü ismin heykeli bulunmaktadır. Atatürk’ün çeşitli heykelleri bulunan bu yer aynı zamanda da Atatürk’ün ailesini de içerisinde barındırmaktadır.

Yerli ve yabancı devlet adamlarının heykeli bulunan bu yer sanat severlerin ve tarih severlerin mutlaka gitmesi gereken yerlerden biridir. Sanatçıların, medya mensuplarının ve sporcuların heykelleri bulunan bu yer Türkiye’nin tarihi anlarını da içerisinde bulundurmaktadır. Müzenin giriş ücretleri ise kız çocuklarına ve engelli çocukların eğitimi için kullanılmaktadır.

Eskişehir Balmumu Müzesi Eserleri

Eskişehir Balmumu Müzesi içerisinde beş farklı bölüm bulunmaktadır. Bu bölümler sırasıyla A harfinden başlayarak, E harfine doğru sıralanmıştır. Her bölüm ziyaretçilere farklı bir hikaye ve görsellik sunmaktadır. Eskişehir Balmumu Müzesi giriş salonunda Türk tarihi içerisinde yer alan önemli kişilerin heykelleri yer almaktadır.

İki farklı bölümden oluşan bu alan Kurtuluş ismiyle anılan ilk yerden başlamaktadır. Anadolu’nun bağımsızlığını yansıtan bu alan içerisinde Cumhuriyet’in kuruluşu sırasında mücadele veren kişilerin heykelleri bulunmaktadır. Diğer bir bölümde ise Osmanlı padişahlarına ait heykeller yer almaktadır. Müzenin ileriki bölümünde ise Atatürk ve ailesine yer verilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ün farklı dönemlerinin sergilendiği bu bölüm, özellikle ziyaretçilerin büyük bir ilgisini çekmektedir. Cumhuriyet bölümü içerisinde son döneme ismini kazımış Türk siyasetçilerde yer almaktadır.

Özellikle bu heykeller gerçekçi görünümleriyle, kişileri bir hayli şaşırtmaktadır. Müzenin diğer bir popüler alanında ise sinema, televizyon, demiryolu, tiyatro ve bilim gibi farklı alanların bulunduğu heykeller karşılamaktadır.

İçerisinde Kemal Sunal’dan, Barış Manço’ya kadar birçok ünlü ismi barındıran bu yer yediden, yetmişe herkesin severek gezdiği alanlar arasına girmektedir. Salon C’de ise Türk Edebiyatına damga vurmuş isimler yer almaktadır. Özellikle Yunus Emre gibi Türk kültürünü zenginleştiren kişilerin heykellerini barındıran bu salon yetişkinler ve çocuklar için oldukça eğitici bir alan olmaktadır. D salonu içerisinde ise 1950 yılından sonra Türkiye’de siyasete yön vermiş ünlü devlet adamlarının heykelleri yer almaktadır. Salon E’de ise Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’e ait çeşitli heykeller yer almaktadır.

Eskişehir Balmumu Müzesi Giriş Ücreti ve Ziyaret Saatleri

Eskişehir Balmumu Müzesi pazartesi günleri kapalıdır. Haftanın altı günü gidebileceğiniz bu yerler hafta içi sabah 10.00 ile 17.00 arasında açıktır. Hafta sonu müzeyi ziyaret etmek isteyen kişiler ise sabah 10.00 ile akşam 18.00 arasında müzeyi ziyaret edebilirler. Özellikle ailelerin rahatlıkla gidebileceği bu yer, Eskişehir’de gezi yapmak isteyen kişilerin de tercih edebileceği yerler arasına girmektedir.

Özellikle gezginlerin, seyahat ve kültür severlerin tercih ettiği bu yere fotoğraf çekmek için gitmek isteyenlerin sabah saatlerinde ziyaret etmesi daha uygundur. Eskişehir Balmumu Müzesine yetişkinler 14 Türk Lirası karşılığında ziyarette bulunabilirler. İndirim hakkına sahip olan kişiler ve öğrenciler ise 7 Türk Lirası karşılığında müzeye giriş yapabilirler. Kişiler bu müze içerisinden aynı zamanda da hediyelik eşya dükkanından alışveriş yapabilirler.