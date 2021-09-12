Eskimeyen güzellik: Kemer
İster arkasına Bey Dağları’nı ve çam ağaçlarını almış koylarında sadece deniz ve güneşin tadını çıkarabileceğiniz sakin bir tatil, ister trekking, off-road, bisiklet ve kamp gibi etkinliklerin olduğu hareketli ve heyecan dolu bir seyahat... Kemer hepsini vaat ediyor. Popülaritesi hiç geçmeyen ilçe doğası, antik kentleri ve koylarıyla ‘ziyaret etmeden dönülmemeli’ denecek birçok güzelliğe sahip.
İlçenin en popüler yeri
Ayışığı Parkı (Moonlight Park)
Kemer merkezin en popüler noktası. Hemen deniz kenarında çok geniş ormanlık bir alanda kurulu. Ayışığı, günübirlik bir eğlence tesisi. İçinde plaj işletmeleri, yeşil alanlar, tenis kortu, basketbol sahası, kafe ve restoranlar var.
Şelaleler ve göletler
Göynük Kanyonu
Kanyon, Likya Yolu’nun pek fazla bilinmeyen parkurlarından birinde. Birbirinden güzel şelale ve doğal havuzlar kanyon boyunca sıralanıyor. Aracınızı park ettikten sonra vadinin içine doğru 1 kilometrelik yolu yürümelisiniz. Karşınıza önce yapay gölet, sonra doğal havuz çıkacak. Bu kısım Göynük Kanyonu’nda en güzel manzarayı seyredeceğiniz yer. Kanyonda zip-line (kayalar arasında gerili tele asılıp kayma), rafting ve doğa yürüyüşü yapabilir, doğal havuzunda yüzebilirsiniz.
Tüm zahmete değecek
Beycik Bükü
Kemer’e bağlı Tekirova’da doğal ve bakir bir koy. Gitmesi biraz zor; arazi aracıyla ya da yürüyerek ulaşmanız gerekiyor. Ancak koya vardığınızda çekilen zahmete değdiğini göreceksiniz. Hem kampçılar hem de off-road tutkunları tarafından tercih ediliyor.
İster kamp ister yürüyüş
Alacasu Cennet Koyu
Kemer’in bir başka bakir koyu. Phaselis ve Çamyuva arasında kalıyor. Sırtını Beydağları Milli Parkı’nın yemyeşil çam ormanlarına dayamış. Hem kamp alanı hem de yürüyüş yolları var. Likya Yolu’nun bir bölümü de buradan geçiyor.
Aşağısındaki küçük koyu unutmayın
Beldibi Mağarası
Mezolitik, paleolitik ve neolitik döneme ait eserlerin gün yüzüne çıkarıldığı mağaranın duvarlarında çeşitli insan ve hayvan figürleri var. Antikçağda aktif olarak kullanılmış. Deniz seviyesinden yüksekliği 25 metre. Aşağısındaki küçük koy, turkuvaz renkli sularıyla muhteşem bir manzara sunuyor.
Kavun içi dondurma benzersiz
Santana Dondurma
Bir Kemer klasiği olan Santana Dondurma Antalya’nın en iyilerinden. Kemer merkezdeki Santana’nın kavun içi dondurması nefis. Mutlaka deneyin.
Zirveden Akdeniz manzarası
Tahtalı Dağı
2.365 metre yüksekliğiyle Toroslar’ın bir kolu olan Bey Dağları’nın en büyük zirvelerinden. Tahtalı Dağı, diğer adıyla Olimpos, Antalya’dan Kemer istikametine giderken tüm heybetiyle karşınıza çıkacak. Dağ, Olimpos Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içinde. Dağa çıkan teleferik dünyanın en uzun hatlarından. Panoramik kabinlerle çıkılıyor. İneceğiniz nokta Akdeniz manzarasını kucaklayabileceğiniz harika bir yer.
Mavi turların uğrak noktası
Maden Koyu
Bence Kemer’in en güzeli. Aynı zamanda Likya Yolu’nun geçtiği noktalardan biri. Cumhuriyet döneminde krom madeni olarak kullanılmış bölge, bu nedenle adına Maden Koyu denmiş. Diğer adı, Atbükü. Burası mavi turların da uğrak noktalarından.