Eskimeyen güzellik: Kemer

İlçenin en popüler yeri

Ayışığı Parkı (Moonlight Park)





Kemer merkezin en popüler noktası. Hemen deniz kenarında çok geniş ormanlık bir alanda kurulu. Ayışığı, günübirlik bir eğlence tesisi. İçinde plaj işletmeleri, yeşil alanlar, tenis kortu, basketbol sahası, kafe ve restoranlar var.

Şelaleler ve göletler

Göynük Kanyonu





Kanyon, Likya Yolu’nun pek fazla bilinmeyen parkurlarından birinde. Birbirinden güzel şelale ve doğal havuzlar kanyon boyunca sıralanıyor. Aracınızı park ettikten sonra vadinin içine doğru 1 kilometrelik yolu yürümelisiniz. Karşınıza önce yapay gölet, sonra doğal havuz çıkacak. Bu kısım Göynük Kanyonu’nda en güzel manzarayı seyredeceğiniz yer. Kanyonda zip-line (kayalar arasında gerili tele asılıp kayma), rafting ve doğa yürüyüşü yapabilir, doğal havuzunda yüzebilirsiniz.

Tüm zahmete değecek

Beycik Bükü

Kemer’e bağlı Tekirova’da doğal ve bakir bir koy. Gitmesi biraz zor; arazi aracıyla ya da yürüyerek ulaşmanız gerekiyor. Ancak koya vardığınızda çekilen zahmete değdiğini göreceksiniz. Hem kampçılar hem de off-road tutkunları tarafından tercih ediliyor.

İster kamp ister yürüyüş

Alacasu Cennet Koyu





Kemer’in bir başka bakir koyu. Phaselis ve Çamyuva arasında kalıyor. Sırtını Beydağları Milli Parkı’nın yemyeşil çam ormanlarına dayamış. Hem kamp alanı hem de yürüyüş yolları var. Likya Yolu’nun bir bölümü de buradan geçiyor.

Aşağısındaki küçük koyu unutmayın

Beldibi Mağarası





Mezolitik, paleolitik ve neolitik döneme ait eserlerin gün yüzüne çıkarıldığı mağaranın duvarlarında çeşitli insan ve hayvan figürleri var. Antikçağda aktif olarak kullanılmış. Deniz seviyesinden yüksekliği 25 metre. Aşağısındaki küçük koy, turkuvaz renkli sularıyla muhteşem bir manzara sunuyor.

Kavun içi dondurma benzersiz

Santana Dondurma





Bir Kemer klasiği olan Santana Dondurma Antalya’nın en iyilerinden. Kemer merkezdeki Santana’nın kavun içi dondurması nefis. Mutlaka deneyin.

Zirveden Akdeniz manzarası

Tahtalı Dağı





2.365 metre yüksekliğiyle Toroslar’ın bir kolu olan Bey Dağları’nın en büyük zirvelerinden. Tahtalı Dağı, diğer adıyla Olimpos, Antalya’dan Kemer istikametine giderken tüm heybetiyle karşınıza çıkacak. Dağ, Olimpos Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içinde. Dağa çıkan teleferik dünyanın en uzun hatlarından. Panoramik kabinlerle çıkılıyor. İneceğiniz nokta Akdeniz manzarasını kucaklayabileceğiniz harika bir yer.

Mavi turların uğrak noktası

Maden Koyu





Bence Kemer’in en güzeli. Aynı zamanda Likya Yolu’nun geçtiği noktalardan biri. Cumhuriyet döneminde krom madeni olarak kullanılmış bölge, bu nedenle adına Maden Koyu denmiş. Diğer adı, Atbükü. Burası mavi turların da uğrak noktalarından.