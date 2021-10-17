Eskimeyen eski tat ‘cantık’

Değil şehre dışarıdan gelenlerin, bilakis Bursa’da ikamet edenlerin bile çok farkında olmadıkları bir yemek bu. Halk arasındaki rivayete göre cantık; 19’uncu yüzyılda Kırım’dan imparatorluğun ilk başkentine göç eden Tatarların mutfağına ait. Kısa bir tarif vermek gerekirse, mayalanmış hamurun üzerine kıyma harcı konulur, taş fırında pişirilerek servise hazır hale gelir. Şimdi diyeceksiniz ki “Bu kadar basit bir tanımla cantığı biz kendi evimizde de yaparız” demeyin; çünkü eski Bursalılar, üç yere gidiyor bu el kadar pideyi yemek için.



Tarihin içinden

Tarihi Aynalı Çarşı Pide ve Cantık Salonu



Evvela Ulu Cami’yi kıble belleyin. Buraya iki-üç dakikalık yürüme mesafesinde Eski Aynalı Çarşı. Aslında burası hamamdan bozma bir eser. Bursa Fatihi Orhan Bey, 1326’da Prusa’yı alır ve eski kentin çeperlerini genişletmek maksadıyla külliyesini o zamana göre şehrin dışına monte eder. İşte, meşhur 1958 Kapalı Çarşı yangınına değin hamam olarak kullanılan külliyenin bu öğesi, artık ‘eski’ Aynalı Çarşı. Tarihi Aynalı Çarşı Pide ve Cantık Salonu, burada. Öyle lüks bir restoran beklemeyin, sabırla sıranızı bekleyin. Cantıkla fazla aşık atmayın, ufacık tefecikliğine aldanmayın ve fazlaca yiyip kendinizi hırpalamayın. Genel ölçüyü veriyorum; iki cantık, bir şişe ayran, kâfi... (0224) 223 21 47



Saltanatın adresi...

Kardeşler Pide Salonu



Şehrin kalesi hükmündeki Ulu Cami’nin hemen komşusu bir başka kuruluş devri eserlerinden Orhan Gazi Camisi’ni buldunuz mu? Tanpınar’ın “Bursa’da bir eski cami avlusu, küçük şadırvanda şakırdayan su, Orhan zamanından kalma bir duvar, onunla bir yaşta ihtiyar çınar...” mısralarının önünden geçin ve Tuz Pazarı’na karışın. Saner İş Merkezi’ne adım attığınızda, kendinizi cantığın saltanatını sürdüğü yerde bulacaksınız. Bendeniz “Cantık nerde yenir?” diye soranlara naçizane burayı tavsiye ediyorum. Çünkü dedem küçükken abimle bizi buraya getirirdi. (0224) 451 26 26



Pideli köfteyi geçince

Acı Dayı Cantık Salonu



Çarşının tam ortasındasınız. Yönünüzü Yıldırım istikametine çevirin. Yani Ulu Cami arkanızda kalacak artık. Uzun Çarşı’yı adımlayın. Aman ha, Bursa’nın ufak tefek hanlarına selam vermeye kalkmayın. Çünkü bu şehrin size oynadığı ve ‘ikinci zaman’a çağıran bir oyun. Vaktiniz varsa iştirak edersiniz, o sizin bileceğiniz iş, dedikten sonra altgeçidin yardımıyla Kayhan Çarşısı’na geçtiniz demektir. Burnunuza nefis kokular geliyor. Evet bu, şehrin bir diğer efsanesi pideli köfte. Ama onu başka bir vakit tecrübe edersiniz. Kayhan Boğazı Sokak’ta sizi Acı Dayı Cantık Salonu bekliyor. Rehberlik bizden, taam etmek sizden. (0224) 221 54 89