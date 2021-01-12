Eski minibüslerini küçük bir eve dönüştürdüler

21 yaşındaki Tom Hofker ve 19 yaşındaki Sanne Hofker’ın en büyük hayali, Hollanda'nın Den Bosch kentindeki evlerinden, ailelerinin kırmızı minibüsüyle tüm Avrupa’yı seyahat etmekti. Hollandaca 'Hofker Otobüsü' adını verdikleri 2003 model Transporter minibüsleriyle takım arkadaşlarıyla paten turnuvalarına, kamp gezilerine hep birlikte gittiler. Gezginlerden Tom, Insider'a yaptığı açıklamada, "Kelimenin tam anlamıyla bu minibüsün içinde büyüdük" diyor.









Turnuvalar sona erdiğinde, kardeşlerin annesi Mirjam Hofker minibüsü iş için kullanmaya başladı. Daha sonra, Hofker ailesi 2020 yazında araçlarını eve dönüştürmeye karar verdiler. Sanne Insider'a minibüslerini "Önce oturup bir yere gittiğiniz bir şeydi. Şimdi ise birdenbire olmak istediğiniz bir yer haline geldi" şeklinde anlattı.









“Başlangıçta ufak tefek yenilikleri hedeflediğimiz bu yol, tamamen bambaşka bir projeye dönüştü”

Tom, Hollanda'da yolcu minibüslerinin vergilerinin çok yüksek olduğunu söylüyor. Böylece, annesi işi nedeniyle yeni bir minibüs aldığında, aile ya eski minibüsü satmak zorunda kalacaktı ya da aracı daha düşük sigorta maliyetleri olan bir karavana çevireceklerdi.









Aile, çocukluk anılarıyla dolu minibüslerinin satılmasını istemedi, bu yüzden onu yenilemeye karar verdiler. Ayrıca, küçük kamp gezileri, Tom'un sörf gezileri ve Sanne'nin wakeboard yarışmaları için de ideal olacaktı. Tom ve Sanne, başlangıçta minibüsün içindeki 54 metrekarelik alanda bir bütçe planlaması yaptı. Bu basit yenileme, hızla evdeki herkesi kapsayan bir dekorasyon harikasına dönüştü.





Evin neredeyse her köşesini kendileri tasarladı. Sanne, sosyal medyadan iç mekân fikirleri edindi ve annesiyle yataklar için minderler diktiler. Tom ise daha çok babasıyla birlikte işin teknik kısmıyla ilgilendi. Aile, minibüsteki açılır tavan da dahil olmak üzere tüm proje için 4.300 dolar harcadıklarını söylüyor.









Tadilat 2 aydan daha az sürdü

Tom, Insider'a tamamlanan projeye baktığında gurur duyduğunu söylerken, Sanne, bu kadar çabuk yaptıklarına şaşırdıklarını, yenileme çalışmalarını yedi haftada tamamladıklarını, sabahtan geceleri geç saate kadar çalıştıklarını söyledi. Bu projede Koronavirüs salgınının etkisinin büyük olduğuna inanıyorlar. Tom ve Sanne'nin yaz planları iptal edildi ve ebeveynleri evden çalışmaya başladı. Dolayısıyla herkes evdeydi ve vakitlerinin çoğunu minibüsü yenilemekle geçirdiler.

Ev havası yaratmak için dekorasyonda sıcak renkleri seçtiler

Sanne, minibüsün iç mekanını "bohem modern" olarak tanımlıyor. Zamanlarının çoğunu burada geçirecekleri için, evi aratmaması, ferah ve rahat bir hava yaratması onlar için önemliydi. Bunun için daha çok sıcak ve açık tonları tercih ettiler. Ayrıca yastıklar, çiçekler, havlular gibi ince detaylar bile düşünülmüştü.









Hedefleri bunu hobiden mesleğe çevirmek

Her iki kardeş de minibüsün yaşamak için biraz fazla küçük olabileceği konusunda hemfikir, ancak tadilatı tamamladıktan sonra karavanla Fransa'ya bir sörf gezisine çıktılar ve minibüsü gelecekteki seyahatlerine götürmeyi planlıyorlar.





Aile, ilerde daha büyük alanları da yenilemeyi düşünüyor. Tom, "Bu yapıldıktan hemen sonra başka bir proje hakkında düşünmeye başladık, daha da büyüyeceğimizi düşünüyoruz" dedi. Tom ve Sanne, ABD’deki okul minibüslerini eğlenceli bir yenileme projesi olarak gösterdi, ancak tam zamanlı olarak yaşamayı planlamıyorlar. İleride hedefleri gerçekleşmese bile, minibüsü yenilerken aileleriyle birlikte inanılmaz güzel vakit geçirdiklerini ve gezerken daha fazla anı biriktirmeyi dört gözle beklediklerini söyledi.