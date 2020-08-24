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Erzurum’un Tarihi Batpazarı da canlandı
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 24.08.2020 - 14:41 | Son Güncelleme:

Erzurum’un Tarihi Batpazarı da canlandı

Erzurum’un tarihi uzun yıllar öncesine dayanan çarşılarından olan Batpazarı, Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü çok özel bir projeyle yepyeni bir çehreye kavuştu.

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Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu ve Vakıflar’ın onayı dahilinde yürütülen projeyle çarşıdaki dükkanlar yenilendi, yeni dükkanlar yapıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, projeyi uygularken tarihi dokuyu da ihmal etmedi. Ahşap çatı alınları, kat silmeleri, pencere ve cephe pervazları ile yine ahşap hatıllarla süslenen Batpazarı, otantik bir görünüm kazanırken, söz konusu çalışmayla tarihi Erzurum adeta yeniden canlandı. Konuyla ilgili olarak bir değerlendirme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum’un her bir sokağı ve çarşısının birer kültür ve tarih hazinesi olduğunu ifade ederek, “Tarihin bize yüklediği en büyük sorumluluk, işte bu kültür hazinelerimizi koruma altına almaktı. Bu manada biz de üzerimize düşeni yapmaya çalıştık” dedi.

Erzurum’un Tarihi Batpazarı da canlandı



“Batpazarı sadece bir çarşı değil!”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum’da Batpazarı adıyla bilinen çarşının tarihinin çok eskilere dayandığını hatırlatarak, bu çarşının sadece alışveriş yapılan bir güzergâh olmadığının altını çizdi. Başkan Sekmen, Batpazarı’nın Erzurum’da iş ahlakının, helal kazancın, el emeği ve göz nurunun, yanı sıra Dadaş’ın yüksek esnaflık kültürünün bir nişanesi olduğunu vurgulayarak, “Bu yüzden Batpazarı bizim nazarımızda sadece bir çarşı değil, aslında Erzurum’un tarifi ve hatta kendisi demektir. Dolayısıyla başından sonuna bizi ve bize ait olan değerleri ifade eden Batpazarı’nda çok özel bir projeyi daha hayata geçirdik. Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu ve Vakıflar’ın onayları doğrultusunda tarihi çarşımıza yine tarihi dokusunu korumak kaydıyla yepyeni bir görünüm kattık, değer kazandırdık” diye konuştu.

Erzurum’un Tarihi Batpazarı da canlandı



“Batpazarı muhteşem bir mimariye sahip oldu”

Batpazarı’nda yürütülen ikinci etap çalışması kapsamında; tek ve iki katlı olmak üzere yeni dükkanlar yaptıklarını anlatan Başkan Sekmen, “Tabi bu çalışmayı yürütürken çarşının tarihi dokusunu ölçü aldık. Burada çarşının tarihinin dayandığı yıllara ait mimari tarzı yeniden uyguladık. Ahşap çatı alınları, kat silmeleri pencere ve cephe pervazları ile ahşap hatıllarla donattığımız Batpazarı’nda Erzurum’un tarihini sanki de yeniden canlandırdık. Halen devam eden Kültür Yolu Projesi ile Batpazarı çarşımız birbirini tamamlayan muhteşem birer esere dönüşmüş olacak. Çarşımız, Erzurum’umuza, Dadaşlara ve en önemlisi de, kültürümüzü taşımayı hedeflediğimiz gelecek nesillerimize hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

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