Ertuğrul Gazi Türbesi Nerede Ve Hangi İldedir? Ertuğrul Gazi Türbesi Ziyaret Günleri Ve Saatleri

Ertuğrul Gazi, 1188 senesinde dünyaya gelmiştir. Babası Gündüzalp, annesi ise Hayme Hatun’dur. Tarihte komutanlık ve liderlik vasıfları ile Selçuklu Devleti’nin “Yassı Çimen” gibi pek çok önemli savaşta yanında yer alan Ertuğrul Gazi, başarıları ile Osmanlı Devleti’nin kurucusu olarak tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır. Bu değerli hükümdarı vefatından sonra ziyaret etmek ve ruhuna dualar okumak isteyenler Ertuğrul Gazi Türbesi’ne gelerek ziyaret etmektedir.

Ertuğrul Gazi Türbesi Nerede ve Hangi İldedir?

Ertuğrul Gazi Türbesi, Osmanlı Beyliği’nin kurucusu Osman Gazi’nin babası ve aynı zamanda Selçuklu Uç beyliği görevlerini üstlenmiş Ertuğrul Gazi’nin manevi şahsiyetini yaşatmak için yapılmış olup, Bilecik ilinin Söğüt ilçesinde yer alır. Yolu Bilecik’e düşenler Ertuğrul Gazi Türbesi’ni çoğunlukla ziyaret etmekte, manevi şahsiyetine duydukları saygıyı ve sevgiyi göstermektedirler. Ertuğrul Gazi Türbesi’ne ulaşmak için Söğüt Merkez’den yaklaşık olarak 500 metre kadar sola gidilmektedir.

Ertuğrul Gazi Türbesi Ziyaret Günleri ve Saatleri

Ertuğrul Gazi Türbesi’ni ziyaret etmek isteyenler için belirtmek gerekir ki müze ziyarete her gün açık olup, gün sınırlaması yapılmamaktadır. Dilenildiği gün, Ertuğrul Gazi Türbesi ziyaret edilebilmektedir. Türbenin ziyaret saatleri ise 07.00-18.00 saatleri arasındadır.

Ertuğrul Gazi Türbesi Hakkında Bilgi

Altıgen yapılı ve kubbe örtülü bir mimari üsluba haiz Ertuğrul Gazi Türbesi’nin, dikdörtgen bir girişi bulunmakta olup bu girişten içeriye ulaşılmaktadır. Bu girişin iki tarafında ise pencereler vardır. Ertuğrul Gazi Türbesi’nin duvarları ise bir sıra taş ve iki sıra tuğladan örülmüştür. Sandukanın yer aldığı türbenin içerisinde batı ve güneydoğu duvarlarına dikdörtgen pencerelerin açıldığı görülmektedir.

Ertuğrul Gazi Türbesi, tarih boyunca bazı onarımlar ve yenilenme çalışmaları geçirmiştir. Bu çalışmalar Ertuğrul Gazi Türbesi’nde birtakım yenilik ve değişikliklere yol açmıştır. Bu yeniliklerden birisi de türbenin giriş kapısının yanına yerleştirilen kitabedir. Ertuğrul Gazi Türbesi, II. Abdülhamit döneminde ikinci kez onarım geçirmiştir. Bu onarım esnasında II. Abdülhamit’in talimatı ile babası Abdülmecit için türbeye ikinci bir kitabe daha yapılmıştır.

Ertuğrul Gazi Türbesi Kim Tarafından Yapıldı ve Yaptırıldı?

Ertuğrul Gazi Türbesi, 13. Yüzyıl sonlarında inşa edilmiş tarihi bir yapıdır. Türbenin kesin yapım tarihi ise bu konuda çeşitli araştırmalar yapılmakla birlikte tam olarak bilinmemektedir. İlk olarak Osman Gazi tarafından açık mezar olarak yaptırılmış sonraki zamanda ise I. Mehmet Çelebi tarafından türbe haline dönüştürülmüştür. Sultan III. Mustafa döneminde 1757 yılında türbe, yeniden yapılma amacı ile onarımlar görmüş ve ilk yapılıştaki orijinal hali değişikliğe uğramıştır. 1886 yılına gelindiği zaman ise Ertuğrul Gazi Türbesi, II. Abdülhamit tarafından yeniden onartılarak yanına çeşme inşa edilmiştir.

Bilecik’in Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi, oğlu Osman Bey’e mücadele ve yiğitliği öğreten ve onu en güzel şekilde yetiştiren, altı yüzyıl süresince yıkılmadan güçlü bir şekilde ayakta duracak büyük Osmanlı İmparatorluğu’nun temellerini atan ve kendisi de mertliği, yiğitliği, liderlik vasfı ile tarihte anılan değerli bir Türkmen Beyi olan Ertuğrul Gazi’ye duyulan sevgi, minnet ve özlemi sembolize etmektedir.

Ertuğrul Gazi, yaşadığı dönemde aşiretinin nüfusunun kalabalık olmamasından dolayı barışçıl, tedbirli ve akılcı bir siyaset izlemiş ve kendisinden sonraki hükümdar ve komutanlara bu açılardan örnek olmuştur. Çevresinde yer alan Türkmen beylikleri ve Bizans tekfurları ile iyi ilişkiler içinde olarak aşireti ile yönetimi altındaki tebaasını huzurlu bir şekilde yaşatmıştır.