Ermitaj Müzesi Nerede? Ermitaj Müzesi Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Ermitaj müzesi Dünya'daki sayılı müzelerden biridir. Müze oldukça büyüktür. Bunun dışında müze Gueness Rekorlar kitabına da girmiştir.

Ermitaj Müzesi Nerede?

Ermitaj Müzesi 1754 yılında Büyük Katerina tarafından kurulmuştur. Daha sonra müze 1852 yılında halka açılmıştır ve ziyaretçileri kabul etmeye başlamıştır. Müzede Dünya'nın en geniş resim koleksiyonu sergilenir. Müzede toplamda 3 milyon üzerinde eser sergilenmektedir.

Müze Saray İmparatorlarının da kalmış olduğu Kış Sarayı ile birlikte 6 adet binadan oluşur. Bu sebeple de oldukça büyük bir kompleksdir. Bunun dışında Menshikov Sarayı, Porselen Müzesi, Depo Tesisi ile Genelkurmay Başkanlığına ait depo kanadı da müzede bulunmaktadır. Ermitaj Müzesinin farklı ülkelerde birkaç tane sergi merkezi de bulunur. 1992 yılından beri Ermitaj Müzesinin yöneticisi Mikhail Piotrovsky'dır.

Ermitaj Müzesi Tarihçesi

Büyük Katerina 1764 yıllarında tablolar satın alarak bir resim koleksiyonu oluşturmaya başlamıştır. Bu sebeple de Büyük Katerina Yury Falten'i 1764 yılında Kış Sarayının doğusunda kalan bölümü bitirmesi için görevlendirdi.

Daha sonraları bu bölüm Küçük Hermitage'nin Pavyonu oldu. 1767-1769 yılları arasında büyük Katerina'nın koleksiyonları burada sergilenmeye başladı. Ermitaj Müzesi İmparatorluk ailesi ve 1000 üzerindeki görevliye uzun yıllar ev sahipliği yapmıştır. Bu binalarda İmparatorluğun kaldığı dönemlerde pek çok etkinlikte yapılmıştır. Bu sebeple de Ermitaj yalnızca İmparatorluğun değil Rus Devleti'nin de sembolü haline gelmiştir.

Ermitaj Müzesi Eserleri

Rus Çariçesi olan Katerina 1764 yılında bir müzayededen 200 adet tablo satın alır. bu tabloları sergilemek istemesi sebebi ile de Ermitaj Müzesi açılır. Müze günümüzün en büyük müzelerinden bir konumundadır.

Bunun yanında Ermitaj Müzesi yıllarca Rus İmparatorlarının önemli kararlar aldığı Kış Sarayı olarak da bilinmektedir. Yeni çar ve çariçeler yıllar içerisinde koleksiyona katkılar sağlamış ve yeni parçalar eklemişlerdir. 1917 yılına kadar müze halka açılmamıştır. Yalnızca saray halkının gezebildiği bir sanat galerisi konumundaydı. Fakat Ekim 1917 yılında Ermitaj müzesi halk tarafından da ziyaret edilmeye başlamıştır. Müze yıllar içerisinde pek çok eserini kaybetse de hala çok önemli eserleri ile Dünya'nın önde gelen müzelerinden biridir.

Ermitaj Müzesi Giriş Ücreti?

Ermitaj müzesinde kombine biletler de satılmaktadır. Bu biletler ile müzeyi gezmek çok daha avantajlı olmaktadır. Bu bilete 800 ruble vererek müzenin tamamını kolay bir şekilde gezmeniz mümkündür. Bunun dışında dikkat etmeniz gereken konulardan biri de almış olduğunuz biletin yalnızca bir gün geçerli olmasıdır ve gezdiğiniz yerleri tekrar gezemiyorsunuz. Eğer bu şekilde gezmeyi tercih etmiyorsanız müzeyi iki gün boyunca gezebileceğiniz biletler de bulunmaktadır.

Ermitaj Müzesi Ziyaret Saatleri?

Ermitaj Müzesi Pazartesi günleri kapalı olduğu için Pazartesileri müzeyi ziyaret etmek mümkün değildir. Müze Çarşamba günleri 10.00 ile 21.00 saatleri arasında açıktır. Geriye kalan günler ise 10.30 ile 18.00 saatleri arasında müzeyi ziyaret edebilirsiniz.

Müze açılmadan bir saat önce müze kapısında olursanız kolay bir şekilde içeri girebilir ve kimse yokken rahat rahat müzeyi gezerek fotoğraf çekimi yapabilirsiniz.

Ermitaj Müzesi Hakkında Bilgi

Ermitaj Müzesi Rusya'nın en görkemli şehirlerinden bir olan St. Petersburg'da bulunmaktadır. İngiltere'de bulunan British Museum ile Fransa'da bulunan Louvre Museum'dan sonra dünya2nın en büyük müzesi konumundadır.

Ermitaj müzesine metro ile gitmek mümkündür. Bunun dışında müze yakınlarından geçen otobüs hatları da bulunmaktadır. Değişik bir ulaşım çeşidi kullanmak istiyorsanız Troleybus de kullanabilirsiniz.