Erimtan Arkeoloji Ve Sanat Müzesi Nerede? Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Erimtan Arkeoloji Ve Sanat Müzesi sanatsever Yüksel Erimtan'ın topladığı ederlerin koleksiyon haline getirilmesi sonucunda oluşmuştur. Ankaralılar ile beraber ülkemizden pek çok kişi Erimtan Arkeoloji Ve Sanat Müzesini merak etmektedir. Ziyaret saatleri içerisinde müzeyi gezmek mümkündür.

Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi Nerede?

Ülkemizde bulunan ve pek çok kişi tarafından merak edilen birçok müze bulunmaktadır. İçerdiği tarihi eserleri ile pek çok kişi tarafından da merak edilmektedir. Yüksel Erimtan'ın yıllar boyunca topladığı eserlerin bir koleksiyon haline getirilip oluştuğu müze ise Erimtan Arkeoloji Ve Sanat Müzesidir. Erimtan Arkeoloji Ve Sanat Müzesi içerisinde pek çok eser yer almaktadır. Bu eserler sanatsever Yüksel Erimtan'ın eserlerinden oluşmaktadır. Merak edilen Erimtan Arkeoloji Ve Sanat Müzesi yıl içerisinde pek çok yerli ve yabancı turist ağırlamaktadır.

Erimtan Arkeoloji Ve Sanat Müzesi ülkemizde bulunan değerli ve önemli müzelerden birisidir. Ülkemizin başkenti Ankara ilinde yer almaktadır. Ankara'nın Altındağ ilçesinde Ulus semtinde Ankara Kalesinin giriş kısmında yer almaktadır. Konum olarak batısında Anadolu Medeniyetleri Müzesi bulunmaktadır. Güneyinde ise Çengelhan Rahmi Koç Müzesi vardır.

Erimtan Arkeoloji Ve Sanat Müzesi Tarihçesi

Erimtan Arkeoloji Ve Sanat Müzesi Ankara'da yer alan özel bir müzedir. Kültür varlıkları Koleksiyoncuları Derneği tarafından kurulan Erimtan Arkeoloji Ve Sanat Müzesinin kurucu başkanı Yüksel Erimtan'dır. Burada Yüksek Erimtan'ın yaklaşık 200 den fazla eseri yer almaktadır. Bu eserlerin sergilendiği Erimtan Arkeoloji Ve Sanat Müzesi 14 Mart 2015 tarihinde yapılmıştır. Ankara kalesinin yakınlarında yer almaktadır. Erimtan Arkeoloji Ve Sanat Müzesinin denetimi ise Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Erimtan Arkeoloji Ve Sanat Müzesi üç eski binadan oluşmaktadır. Bu binalar Ayşen Savaş, Can Aker ve Onur Yüncü tarafından çizilmiş proje ile yenilenmiştir. Hisar Meydanında Ankara Kalesinin girişinin karşısında yer almaktadır. Erimtan Arkeoloji Ve Sanat Müzesi bulunduğu konuma göre tarihi dokulara uyum sağlaması için dış cephesi taşlarla örülerek kale duvarını andırmaktadır. Ayrıca dar pencereleri de bulunmaktadır. Mimarisi Roma’yı andırmaktadır. İç duvarları ise o dönemlerdeki gibi yazılar ile döşenmiştir.

Erimtan Arkeoloji Ve Sanat Müzesi Eserleri

Erimtan Arkeoloji Ve Sanat Müzesi içerisinde 2000 eser yer almaktadır. Müzede Kültepe Tabletleri, Urartu Kemerleri, Roma Camları, Bizans Damga Mühürleri, Roma ve Helenistik döneme ait olan sikkeler ve birçok dönemlere ait eserler de yer almaktadır. Erimtan Arkeoloji Ve Sanat Müzesinde arkeolojik eserlerin sergilenmesinin yanı sıra bazı sergilerde bulunan müzede bilimsel ve sanatsal olarak aktiviteler de gerçekleştirilmektedir.

Erimtan Arkeoloji Ve Sanat Müzesinin açıldığı dönemden itibaren Salı Konserleri sloganı ile bir konser serisi düzenlenmektedir. Yaklaşık olarak salon 160 kişiliktir. Bu konserlerin sanat yönetmenliği Şefik Kahramankaptan tarafından yapılmaktadır. İl içerisinde başka bir etkinlik ile çakışmaması için konserler özellikle salı günlerinde yapılır. Bu nedenle bu konserlere Salı Konserleri adı verilmiştir.

Erimtan Arkeoloji Ve Sanat Müzesi Giriş Ücreti

Erimtan Arkeoloji Ve Sanat Müzesine girebilmek için giriş ücreti bulunmaktadır. Müzeye giriş için tam bilet 7 TL iken öğrenci ise 3.5 TL'dir.

Erimtan Arkeoloji Ve Sanat Müzesi Ziyaret Saatleri

Erimtan Arkeoloji Ve Sanat Müzesi pazartesi günleri hariç her gün açıktır. Bu nedenle hafta içi her gün pazartesi günleri dışında Erimtan Arkeoloji Ve Sanat Müzesine giriş yapabilirsiniz. Giriş saatleri ise 10:00 ile 17:00 aralığındadır.