Eriklitepe Tabiat Parkı’nda sonbahar güzelliği

Gölcük ilçesinde bulunan ve kış turizminin önemli noktalarından biri haline gelen Eriklitepe Tabiat Parkı’nda sonbaharın renk cümbüşü ile oluşan doğa güzelliği yaşanıyor. Yaklaşık bin rakımlı bölge, sonbahar mevsiminin tüm renklerini üzerinde barındırıyor. Doğa tutkunları ve günübirlik tatilciler tarafından tercih edilen bölgede isteyenler gürgen, meşe, kestane ve çam ağaçlarıyla kaplı alanda yürüyüş parkurlarında keyifli vakit geçirebiliyor.

İstanbul'a yakınlığı sayesinde özellikle de hafta sonu çok fazla ziyaretçi çeken Erikli Tabiat Parkı içerisinde konaklamak için de kır evleri bulunuyor. Doğanın içinde harika bir hafta sonu geçirmek isteyenler için de harika bir tercih olan park, çocuklarınızla da rahatlıkla gidebileceğiniz bir yer. Kır evlerinin yanı sıra çadır ve karavan tatili için de iyi bir seçim olacaktır.







Arkadaşıyla beraber Eriklitepe Tabiat Parkı’na gelen Umut Olgun, "Kışın harika bir yer oluyor ama sonbaharı da ayrı bir güzel. Kahverenginin bütün tonları neredeyse var burada. Arkadaşımla beraber buraya fotoğraf çekilmeye, doğanın tadını çıkamaya geldik. Her mevsimi ayrı güzel, her fırsatta buraya gelip vakit geçirmeye çalışıyoruz.” dedi.