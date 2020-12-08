Eriklitepe Tabiat Parkı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Eriklitepe Tabiat Parkı ülkemiz için oldukça önemli olan doğal değerler arasında bulunmaktadır. Doğal güzelliklere sahip olan bir park olduğu için de ziyaretçileri tarafından büyük değer görmektedir.

Eriklitepe Tabiat Parkı Hakkında Bilgi

Eriklitepe Tabiat Parkı ülkemizde Kocaeli ilinde Gölcük Belediyesi aracılığı ile hayata geçirilmiş olan ve doğanın tam ortasında muhteşem bir proje olarak bilinmektedir. Eriklitepe tabiat parkı içerisinde günü birlik gidilebilme imkanı bulunan kamp yeri ve piknik yeri kullanım alanları bulunmaktadır. Ayrıca buna ek olarak seyir kuleleri de bulunmaktadır. Kişiler günlük olarak aileleri ile kalabilecekleri bungalov tipinde evler, özel ve güzel yürüyüş parkurları, kafeler, mescit, çadır ve kamp alanları, çay bahçeleri, macera parkları gibi alanlar da yer almaktadır.

Eriklitepe Tabiat Parkı günü birlik ziyaretçilerin yanı sıra konaklamak isteyen kişilerinde rahatlıkla kullanabileceği oldukça kapsamlı bir Turizm Kompleksi şeklinde faaliyet göstermektedir. Yaklaşık olarak 63 hektarlık bir alana sahip olan bu Eriklitepe Tabiat Parkı ülkemizde gelecek nesillere de milli bir miras olarak bırakılması amacıyla 11/07/2011 tarihinde ve 903 sayılı olan Bakanlar Kurulu Oluru kararı ile tabiat parkı şeklinde bir statü kazanmıştır.

Bu Tabiat Parkı’nın bütünü devlet ormanı olmaktadır. Yerleşim bölgesine uzak ve de ulaşım sistemi ana yoldaki güzergahın yakınlarında bulunmamaktadır. Genel olarak piknik amaçlı kullanılmakta olan bu parkın dışındaki alanlar ise tamamen bakir koruluk niteliğindedir ve korunması gereklidir.

Eriklitepe Tabiat Parkı’na 2013 yılında yaklaşık olarak 60 tona sahip olan su deposu ve de bir su isale hattı tasarlanmıştır. 2015 yılında ise bu park alanına bu konu ile ilgili bilgilendirme yazıları, yönlendirme tabelaları ya da piknik masaları yerleştirilmektedir. 2018 yılının sonlarına doğru ise Eriklitepe Tabiat Parkı kendi kapılarını pek çok misafirlere açmış bulunmuştur.

Eriklitepe Tabiat Parkı’nda buraya gelen kişilerin konaklama imkanı mevcut olduğu için burada 15 kır evi ile hizmet sunulmaktadır. Kocaeli bölgesine ait olan yöre halkının ve de köylülerin el işi ya da hediyelik eşya gibi bir takım ürünlerini satabilecekleri bazı mahalli satış yerleri yer almaktadır. Ayrıca Eriklitepe Tabiat Park’ında genel olarak aynı zamanda tamamen bir ekoturizm sistemi amaçlanmaktadır.

Eriklitepe Tabiat Parkı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Eriklitepe Tabiat Parkı ülkemizde doğanın tam merkezinde yer almaktadır. Eriklitepe Tabiat Parkı Kocaeli ilini Gölcük ilçesinin merkezine yaklaşık olarak 15 km uzaklıkta yerl almaktadır. Eriklitepe Tabiat Parlı İrşadiye Köyü mevkisinde bulunmakta olup Beylik Köyü’ne sınırı bulunan 600 dönümlük oldukça büyük bir Erikli Düzü Yaylası üzerinde bulunmaktadır.

Kişiler Eriklitepe Tabiat Parkı‘na gidebilmek amacı ile bir kaç çeşitli güzergahlar bulunmaktadır. Gölcük’ten yola çıkan kişiler sonrasında sırası ile İhsaniye, İrşadiye ve Eriklitepe Tabiat Parkı’na ulaşılmaktadır. Ayrıca Gölcük ile Eriklitepe Tabiat Parkı arasındaki ulaşım yolu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tatafından yenilenmiş olmaktadır ve bu ulaşım yolunu geneli asfalttır.

Eriklitepe Tabiat Parkı Giriş Ücreti

Eriklitepe Tabiat Parkı Gölcük Belediyesi aracılığı ile yapılmakta olup Bu tabiat parkına giriş ücretsizdir.

Eriklitepe Tabiat Parkı Ziyaret Saatleri

Günümüzde şu anda Erikli Tabiat Parkı ziyarete kapatılmıştır.