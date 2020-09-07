Erikli Şelalesi Nerededir Ve Nasıl Gidilir? Erikli Şelalesi Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Erikli Şelalesi, keyifli zamanlar geçirmek için en doğru gezi tercihleri arasında. Erikli Şelalesi’nde İstanbul'un hemen yanı başında sakin ve huzurlu bir atmosferde zaman geçirebileceğiniz 33 dönüm arazi üzerinde kurulu ormanla iç içe şelale ve dere kıyısında huzur bulacağınız çadır kampı ve mesire alanı olarak hizmet vermektedir. Siz değerli doğa tutkunlarının mutlaka görmesi gereken yerlerden biri olarak ziyaretinizi mutlaka yapmalısınız.

Erikli Şelalesi Nerededir ve Nasıl Gidilir?

Yalova üzerinden önce Çınarcık'a ulaşılır. Teşvikiye yolu takip edilerek önce Erikli yaylasına ardından Erikli Şelalesine varılır. Orman içinde asfalt bir yol bulunmaktadır. Bir başka alternatif olarak Yalova Çınarcık iskelesine ulaştığınızda İDO sefer hatlarının hemen yanındaki caddeden Sabah 11:00 ile 13:00 arasında kalkan minibüsler sizleri direkt erikli yaylası ve şelalelerine götürmektedir. Akşam dönüşlerinde ise 17:00 saatlerinde Teşvikiye Kent Ormanı girişinden Çınarcık ilçesine dönebilirsiniz.

Erikli Şelalesi Özellikleri

İş stresinden uzaklaşmak adına şirket organizasyonları düzenleyebilecek ,piknik ,çadır kampları kurabileceğiniz şelale sesi ve orman ruhunu yaşamanız için ideal bir yer. Kestane, karaağaç, gök nar ve elma ağaçları ile dolu yürüyüş parkurunun en önemli özelliği kenarlarında yürüdüğünüz Erikli deresi üzerinde pek çok şelale olmasıdır. Erikli Şelalesi tabiat park kamp alanı içerisinde tuvalet ve duş imkanları mevcuttur. Çadır ve kamp ekipmanı kiralama yapabilirsiniz. Ota park hizmeti sağlanmaktadır. Her mevsim gidebilirsiniz fakat en güzel zamanı ilkbahardır.

Erikli Yaylasına ulaştığınızda sizleri Teşvikiye Kent Ormanı, Çifte Şelale, Küçük Dipsiz Göl ve Büyük Dipsiz Göl karşılamaktadır mutlaka bu yerleri de görmenizde fayda var. Bireysel veya grup çadır kampı, piknik alanları, yürüyüş parkurları ile huzura doyacağınız yerler arasında yer almaktadır.

Erikli Şelalesinde ormanın bazı bölgeleri oldukça sıktır. Bunun için orman yürüyüşlerine çıktığınızda mutlaka yanınıza arkadaşınızı almalı ya da hangi yöne gittiğinizi bildirmelisiniz.

Sabahın erken saatlerinde uyanıp kuş sesleri arasında mutlaka bir doğa ya da şelale yürüyüşü yapmalısınız. Hafif sis eşliğinde yapacağınız bu yürüyüş sizlere hayatınız boyunca unutamayacağınız bir tat yaşatacaktır.

Erikli Şelalesinde kamp alanları bulunmaktadır. Bu kamp alanlarında konaklamanızı çamur evler ve ağaç evlerde yapabilirsiniz. Erikli Şelalesi yanında bulunan patika yollardan tepelere tırmanabilir daha sessiz bölgelerde, daha huzurlu ve daha doğal manzaralarla karşılaşabilirsiniz. Yürüyüş sırasında dikkatli olmayı ve ekipmanınız olmadan tırmanış yapmayın. Kayalıklar çok kaygan olduğu için düşme sonucu yaralanmalarla karşılaşabilirsiniz.

Erikli Şelalesini gezerken yanınıza mutlaka şortunuzu alınız yüzülebilen bir şelale buz gibi suyu ile sizleri beklemektedir. Yürüyüşlerinizi gece gerçekleştirmeyi düşünüyorsanız çok iyi ışık verecek bir fener bulundurmanız gerekir. Şelalelerden gelen kollar küçük bataklıklar oluşturduğu için gece bunlara denk gelmeniz sizler için sakıncalı olabilir tedbirli olmakta fayda var. Erikli Şelalesinde kamp yapmayı düşünüyorsanız kesinlikle organizasyonların olmadığı bir günü tercih etmelisiniz.

Erikli Şelalesi Giriş Ücreti (2020)

Erikli Şelalesi, tamamen halka açık bir şekilde hizmet vermekte olup şelale girişinde herhangi bir ücret alınmamaktadır. Şelale ve kamp alanı Teşvikiye minibüs durakları arası 5 TL ücreti, Teşvikiye kent ormanı ile Çınarcık iskelesi arası 2,5 TL gidiş ücreti mevcuttur.

Erikli Şelalesi Ziyaret Saatleri (2020)

Erikli Şelalesi, haftanın her günü her saat ziyaret edilebilmektedir