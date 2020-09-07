Erfelek Şelalesi Nerededir Ve Nasıl Gidilir? Erfelek Şelalesi Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Erfelek Şelalesi, Karasu Deresi üzerinde bulunmaktadır. Burada tırmanma aktivitesi gerçekleştirilebilir. Şelalenin tepesinde yer alan dönüş yollar, doğa yürüyüşü için kullanılmaktadır. Şelale kenarlarında yer alan oyuklarda kullanılarak doğa sporları yapılabilir. Şelaledeki yol üstünde çay bahçeleri vardır. Bunun dışında şelalenin en tepe noktasında kafe, hizmet vermektedir. Kamp alanında ise; hediyelik eşya dükkanları, restoranlar, tuvaletler, market ve piknik alanları bulunuor.

Erfelek Şelalesi Nedir?

Sinop şehrinin Erfelek ilçesinde bulunan iki ormanın bir araya geldiği derin vadinin içinden akan 28 tane şelale arasında bulunan Erfelek Şelalesi, görülmeye değer bir şelaledir. Bu şelaleyi yıl içerisinde ortalama olarak 200 bin kişi ziyaret etmektedir.

Erfelek Şelalesi Nerededir, Hangi Bölge ve İldedir?

Sinop şehrinin Erfelek ilçesinde yer alan şelale; şehir merkezine 45 kilometre, ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktadır.

Erfelek Şelalesine Nasıl Gidilir?

Sinop şehrine 45 kilometre uzaklıkta olan şelale, Erfelek ilçesine 10 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Sinop şehir otogarından Erfelek ilçesine yarım saatte bir dolmuş bulunuyor. Erfelek ilçesinden şelalelerin bulunduğu yere de ayrı dolmuşlar bulunmaktadır.

Erfelek Şelalesi Nasıl Oluşmuştur? Oluşumu Hakkında Bilgi

Erfelek Şelalesi, doğal bir şekilde oluşmuştur. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2011 senesinde tabiat parkı olarak ilan edilen bu şelaleler 720 dekarlık bir sahaya sahiptir. Bölgenin en çok ziyaret edilen parkları arasında yer alan Erfelek şelalelerinin nasıl oluştuğuna dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Erfelek Şelalesi'ni yıllık ortalama şekilde 200 binden fazla turist ziyaret etmektedir. Bu doğal oluşumu görmek için, pek çok yabancı turistin uğrak noktası haline gelen şelale, adeta görsel bir şölen sunmaktadır.

Erfelek Şelalesi Özellikleri

- Erfelek Şelalesi 2 kilometre uzunluğundaki bir vadinin içerisinde bulunmaktadır. Bununla beraber birbirini sıralayan 28 tane irili ufaklı şelale, Erfelek Şelaleleri şeklinde tanımlanmaktadır.

- Erfelek Şelalelerinin alt bölümünde güneşin ışığını önleyecek pek çok ağaç bulunmaktadır.

- Son şelaleye çıkınca, mola vermek mümkün oluyor. Bununla beraber dönüş için ahşap platformlar, şelale bünyesinde yer almaktadır.

Erfelek Şelalesi Tarihi Eser ya da Milli Park mıdır?

Erfelek Şelalesi, tabiat parkıdır. Bununla beraber Milli Parklar Genel Müdürlüğü koruması altındadır.

Erfelek Şelalesi Giriş Ücreti (2020)

Erfelek Şelalelerinin Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığını belirtmek önemlidir. Erfelek Şelalelerine giriş adına araba ücreti 12 Lira şeklinde belirlenmiştir. Suyun başlamış olduğu raddede bulunan kaynak suyu, şelalelerin havzasını oluşturuyor. Suyun düşmüş olduğu kimi yerlerde derinliği değişik olan pek çok gölet oluşmuştur.

Bu bölümlerde yerli ziyaretçilerin serinlemesi adına göletleri kullanılmasına izin verildiğini söylemek mümkündür. Bunun dışında turistler kamp yapmak isterse görevlilere gecelik 5 Lira ödeyip, kamplarını gerçekleştirebilirler. Bunun dışında herhangi bir ücret bulunmamaktadır.

Erfelek Şelalesi Ziyaret Saatleri (2020)

Erfelek Şelalesi, Milli Parklar Genel Müdürlüğü koruması altında olduğundan, belli bir ziyaret saatine sahiptir. Erfelek Şelalesi; saat 09.00 ile 19.00 arasında turistlere açıktır. Eşsiz doğa manzarası ve sessizliğin bir arada bulunduğu Erfelek Şelalesi kesinlikle görülmesi gereken yerler arasında bulunmaktadır.

Erfelek Şelalesi Hikayesi ya da Efsanesi Var mıdır?

Erfelek Şelalesinin herhangi bir efsanesi ya da hikayesi bulunmamaktadır.