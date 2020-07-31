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Hürriyet
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Erdek bayramda doldu
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 31.07.2020 - 10:33,Son Güncelleme:

Erdek bayramda doldu

Kurban Bayramı'nın ilk gününde turizmin nabzının hızlı attığı Balıkesir'in Erdek ilçesinde plajlar doldu.

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Balıkesir’in Erdek ilçesi turizmde Güney Marmara’nın turizm cenneti olma özelliğini koruyor. İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Ankara gibi büyük şehirlere yakınlığı olan Erdek’e olan ilgi bu bayramda da yoğun oldu. Dünya’da ve Türkiye’de yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle turizm sezonuna sönük başlayan Erdek, 4 günlük Kurban Bayramı nedeniyle dünden itibaren tatilcilerin gelmesiyle dolmaya başladı. Erdek ve kırsal mahallelerde bulunan otel-motel ve pansiyonlarda doluluk oranının yüzde 90’lara çıkarken, Erdek’teki işyerlerinde gözle görülür bir hareketlilik yaşanıyor.

Erdek bayramda doldu


Diğer yandan, ilçedeki turizm işletmecileri Covid-19 ile ilgili önlemlerin aldığını ve bu bayram tatilinin kısa olmasından dolayı Erdek’in büyükşehirlere yakınlığından dolayı bu durumun kendilerine büyük avantaj sağladığını söyledi.

Erdek bayramda doldu


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